Сколько зарабатывают казахстанцы - названа средняя зарплата

Во втором квартале 2026 года средняя зарплата в Казахстане достигла рекордных 486 388 тенге, при этом в финансовой сфере доходы превысили 1,1 миллиона тенге, а в сфере искусства составили чуть более 312 тысяч тенге.

Во втором квартале 2026 года средняя заработная плата наемных работников в Казахстане достигла 486 388 тенге, обновив исторический максимум. Такие данные приводит Бюро национальной статистики.

За последние три месяца показатель вырос на 5,4%, а в годовом выражении увеличение составило 8,4%. При этом реальный рост с учетом инфляции за квартал зафиксирован на уровне 3%. Общий объем выплат наемным работникам (без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательством) за апрель - июнь составил 5,6 триллиона тенге.

Где платят больше и меньше всего

Уровень доходов традиционно сильно разнится в зависимости от сферы деятельности и региона:

Лидеры по отраслям: самые высокие зарплаты зафиксированы в финансовой и страховой сфере (1 107 576 тенге), в сфере информации и связи (851 076 тенге), а также в промышленности (673 796 тенге), где выделяется горнодобывающий сектор (980 334 тенге).

самые высокие зарплаты зафиксированы в финансовой и страховой сфере (1 107 576 тенге), в сфере информации и связи (851 076 тенге), а также в промышленности (673 796 тенге), где выделяется горнодобывающий сектор (980 334 тенге). Аутсайдеры по отраслям: наименьшие средние доходы наблюдаются в искусстве, развлечениях и отдыхе (312 136 тенге), здравоохранении и социальном обслуживании (360 296 тенге), а также в сельском хозяйстве (365 262 тенге).

наименьшие средние доходы наблюдаются в искусстве, развлечениях и отдыхе (312 136 тенге), здравоохранении и социальном обслуживании (360 296 тенге), а также в сельском хозяйстве (365 262 тенге). Региональный разрез: больше всего в среднем зарабатывают в Мангистауской области (673 656 тенге), Астане (647 920 тенге), Атырауской области (631 555 тенге) и Алматы (610 371 тенге). Самые низкие показатели отмечены в Северо-Казахстанской (363 123 тенге), Туркестанской (370 964 тенге) и Жамбылской (375 456 тенге) областях.

Медианная зарплата

Помимо среднего показателя, статистика учитывает медианную зарплату - сумму, ровно половина работников получает больше которой, а вторая половина - меньше. По итогам второго квартала 2026 года медианное значение в стране составило 348 415 тенге. В ведомстве напоминают, что средняя зарплата формируется за счет всех категорий работников (включая высокооплачиваемых специалистов), поэтому она служит лишь общим ориентиром на рынке труда.