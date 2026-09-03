Мурат Кайырбек назначен главой представительства Токаева в Курултае

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о новом кадровом назначении, сообщает пресс-служба Акорды. Руководителем представительства главы государства в Курултае стал Мурат Кайырбек.
- Распоряжением главы государства Кайырбек Мурат Адилгазыулы назначен руководителем представительства президента Республики Казахстан в Курултае РК, - отмечается в тексте официального документа.
Напомним, ранее на заседании однопалатного Курултая депутаты единогласно поддержали кандидатуру Айбека Дадебая на посту спикера.