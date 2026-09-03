Арман Кырыкбаев назначен новым министром культуры и информации Казахстана

Пост министра культуры и информации занял Арман Кырыкбаев, ранее работавший помощником президента, сообщает пресс-служба Акорды.

- Указом главы государства Кырыкбаев Арман Оразбаевич назначен министром культуры и информации Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности, - говорится в официальном сообщении.

Арман Кырыкбаев родился в 1976 году в Астане. Окончил Казахскую государственную академию управления (экономист) и Дипломатическую академию МИД РК (специалист по международным отношениям).

Трудовую деятельность начал в 1996 году в Министерстве иностранных дел. За время карьеры работал на различных должностях в МИД, структурах министерства культуры и информации, а также в аппарате акимов Карагандинской области и Алматы. Занимал посты вице-министра культуры и информации, заместителя акима Алматы, секретаря партии "Nur Otan", заведующего Отделом по коммуникациям АП РК и помощника президента по вопросам внутренней политики и коммуникациям.

