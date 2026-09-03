Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер фридум
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Арман Кырыкбаев назначен новым министром культуры и информации Казахстана

Соответствующий Указ подписал Президент Токаев.
Варвара Тыщенко
Арман Кырыкбаев назначен новым министром культуры и информации Казахстана
Фото: Акорда

Пост министра культуры и информации занял Арман Кырыкбаев, ранее работавший помощником президента, сообщает пресс-служба Акорды.

- Указом главы государства Кырыкбаев Арман Оразбаевич назначен министром культуры и информации Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности, - говорится в официальном сообщении.

Главный баннер

Арман Кырыкбаев родился в 1976 году в Астане. Окончил Казахскую государственную академию управления (экономист) и Дипломатическую академию МИД РК (специалист по международным отношениям).

Трудовую деятельность начал в 1996 году в Министерстве иностранных дел. За время карьеры работал на различных должностях в МИД, структурах министерства культуры и информации, а также в аппарате акимов Карагандинской области и Алматы. Занимал посты вице-министра культуры и информации, заместителя акима Алматы, секретаря партии "Nur Otan", заведующего Отделом по коммуникациям АП РК и помощника президента по вопросам внутренней политики и коммуникациям.
 

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article