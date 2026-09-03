Ямы и высокие стыки: жители микрорайона в Уральске пожаловались на ремонт дорог

В редакцию "МГ" обратились жители микрорайона Жана Орда. По их словам, ямочный ремонт на некоторых участках дорог провели некачественно. Часть ям осталась без ремонта, а после засыпки некоторых выбоин на дороге появились высокие стыки.

В городском акимате сообщили, что работы проводятся для временного устранения крупных выбоин, которые мешают безопасному движению автомобилей. Сейчас ямочный ремонт на отдельных участках еще продолжается, поэтому некоторые ямы пока остаются без ремонта. После завершения работ качество ремонта проверят. Если будут выявлены недостатки, их обещают устранить.

При этом в акимате отметили, что ремонт дворовых дорог и проездов внутри дворов микрорайона сейчас не проводится. Работы идут на внутриквартальных дорогах, по которым ездит транспорт. В целом состояние дорог в Жана Орде требует более серьезного ремонта. На некоторых участках асфальт сильно изношен, поэтому для полноценного решения проблемы потребуется капитальный ремонт.

В дальнейшем акимат планирует рассмотреть вопрос разработки проектно-сметной документации на комплексный ремонт дорожной инфраструктуры микрорайона. Он будет включать полную замену асфальта, обновление бордюров и другие необходимые работы. Какие именно улицы и участки попадут в этот ремонт, определят после обследования дорог и подготовки проектной документации.