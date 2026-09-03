Оставила без компенсации: бабушку обязали вернуть 25 млн тенге детям погибшего актюбинца

Трагедия произошла еще в 2021 году, когда отец семейства погиб на производстве.

Прокуратура города Актобе добилась восстановления справедливости для матери с инвалидностью и троих несовершеннолетних детей, оставшихся без кормильца, сообщает Telegram-канал Генеральной прокуратуры РК. Трагедия произошла еще в 2021 году, когда отец семейства погиб на производстве.

Тогда работодатель выплатил положенную компенсацию за причиненный вред, однако деньги до законных наследников так и не дошли. Выплаты получила бабушка несовершеннолетних, которая потратила всю сумму на собственные нужды.

- Денежные средства получила бабушка детей и использовала их в личных целях, - рассказали в надзорном ведомстве.

Чтобы защитить права матери и детей, прокуратура направила исковое заявление в суд. Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Актюбинской области встал на сторону истцов и 25 мая 2026 года полностью удовлетворил требования прокуроров.

Решение суда вступило в законную силу, а все нарушенные имущественные права пострадавшей семьи восстановлены.