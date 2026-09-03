Кабинет министров обновлен: новый состав правительства сформирован в Казахстане

Пост премьер-министра страны сохранил за собой Олжас Бектенов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы о кадровых назначениях, после чего был окончательно сформирован новый состав кабинета министров, сообщает пресс-служба Акорды. Пост премьер-министра страны сохранил за собой Олжас Бектенов.

Руководство и заместители премьер-министра

Структура руководства правительства претерпела ряд изменений. У Олжаса Бектенова утверждено несколько заместителей:

Нурлыбек Налибаев назначен первым заместителем премьер-министра.

Галымжан Койшыбаев сохранил пост заместителя премьер-министра - руководителя Аппарата правительства.

Канат Бозумбаев продолжил работу в должности заместителя премьер-министра.

Серик Жумангарин и Жаслан Мадиев остались в статусе вице-премьеров, одновременно возглавляя профильные ведомства: Министерство национальной экономики и Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития соответственно.

Новые назначения в министерствах

В ходе формирования нового состава в ряде ведомств сменились руководители:

Министерство иностранных дел возглавил Мухтар Тлеуберди, который уже занимал этот пост ранее.

Новым министром культуры и информации стал Арман Кырыкбаев, сменивший на этой должности Аиду Балаеву, которая перешла на пост зампредседателя Совета безопасности.

Кресло главы Министерства по чрезвычайным ситуациям занял Мурат Муханов, сменивший Чингиза Аринова.

Руководителем Министерства экологии и природных ресурсов назначен Алибек Куантыров, сменивший Ерлана Нысанбаева.

Кто сохранил свои посты

Большинство руководителей министерств сохранили занимаемые должности. В их числе: