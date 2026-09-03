Кабинет министров обновлен: новый состав правительства сформирован в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы о кадровых назначениях, после чего был окончательно сформирован новый состав кабинета министров, сообщает пресс-служба Акорды. Пост премьер-министра страны сохранил за собой Олжас Бектенов.
Руководство и заместители премьер-министра
Структура руководства правительства претерпела ряд изменений. У Олжаса Бектенова утверждено несколько заместителей:
- Нурлыбек Налибаев назначен первым заместителем премьер-министра.
- Галымжан Койшыбаев сохранил пост заместителя премьер-министра - руководителя Аппарата правительства.
- Канат Бозумбаев продолжил работу в должности заместителя премьер-министра.
- Серик Жумангарин и Жаслан Мадиев остались в статусе вице-премьеров, одновременно возглавляя профильные ведомства: Министерство национальной экономики и Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития соответственно.
Новые назначения в министерствах
В ходе формирования нового состава в ряде ведомств сменились руководители:
- Министерство иностранных дел возглавил Мухтар Тлеуберди, который уже занимал этот пост ранее.
- Новым министром культуры и информации стал Арман Кырыкбаев, сменивший на этой должности Аиду Балаеву, которая перешла на пост зампредседателя Совета безопасности.
- Кресло главы Министерства по чрезвычайным ситуациям занял Мурат Муханов, сменивший Чингиза Аринова.
- Руководителем Министерства экологии и природных ресурсов назначен Алибек Куантыров, сменивший Ерлана Нысанбаева.
Кто сохранил свои посты
Большинство руководителей министерств сохранили занимаемые должности. В их числе:
- Даурен Косанов (министерство обороны)
- Ержан Саденов (министерство внутренних дел)
- Мади Такиев (министерство финансов)
- Нурлан Сауранбаев (министерство транспорта)
- Ерлан Сарсембаев (министерство юстиции)
- Ерлан Аккенженов (министерство энергетики)
- Ерсайын Нагаспаев (министерство промышленности и строительства)
- Жулдыз Сулейменова (министерство просвещения)
- Арман Шаккалиев (министерство торговли и интеграции)
- Акмарал Альназарова (министерство здравоохранения)
- Айдарбек Сапаров (министерство сельского хозяйства)
- Аскарбек Ертаев (министерство труда и социальной защиты населения)
- Ербол Мырзабосынов (министерство туризма и спорта)
- Саясат Нурбек (министерство науки и высшего образования)
- Нуржан Нуржигитов (министерство водных ресурсов и ирригации)