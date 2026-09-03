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Социум

Кабинет министров обновлен: новый состав правительства сформирован в Казахстане

Пост премьер-министра страны сохранил за собой Олжас Бектенов.
Варвара Тыщенко
Кабинет министров обновлен: новый состав правительства сформирован в Казахстане
Фото primeminister.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы о кадровых назначениях, после чего был окончательно сформирован новый состав кабинета министров, сообщает пресс-служба Акорды. Пост премьер-министра страны сохранил за собой Олжас Бектенов.

Руководство и заместители премьер-министра

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Структура руководства правительства претерпела ряд изменений. У Олжаса Бектенова утверждено несколько заместителей:

  • Нурлыбек Налибаев назначен первым заместителем премьер-министра.
  • Галымжан Койшыбаев сохранил пост заместителя премьер-министра - руководителя Аппарата правительства.
  • Канат Бозумбаев продолжил работу в должности заместителя премьер-министра.
  • Серик Жумангарин и Жаслан Мадиев остались в статусе вице-премьеров, одновременно возглавляя профильные ведомства: Министерство национальной экономики и Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития соответственно.

Новые назначения в министерствах

В ходе формирования нового состава в ряде ведомств сменились руководители:

  • Министерство иностранных дел возглавил Мухтар Тлеуберди, который уже занимал этот пост ранее.
  • Новым министром культуры и информации стал Арман Кырыкбаев, сменивший на этой должности Аиду Балаеву, которая перешла на пост зампредседателя Совета безопасности.
  • Кресло главы Министерства по чрезвычайным ситуациям занял Мурат Муханов, сменивший Чингиза Аринова.
  • Руководителем Министерства экологии и природных ресурсов назначен Алибек Куантыров, сменивший Ерлана Нысанбаева.

Кто сохранил свои посты

Большинство руководителей министерств сохранили занимаемые должности. В их числе:

  • Даурен Косанов (министерство обороны)
  • Ержан Саденов (министерство внутренних дел)
  • Мади Такиев (министерство финансов)
  • Нурлан Сауранбаев (министерство транспорта)
  • Ерлан Сарсембаев (министерство юстиции)
  • Ерлан Аккенженов (министерство энергетики)
  • Ерсайын Нагаспаев (министерство промышленности и строительства)
  • Жулдыз Сулейменова (министерство просвещения)
  • Арман Шаккалиев (министерство торговли и интеграции)
  • Акмарал Альназарова (министерство здравоохранения)
  • Айдарбек Сапаров (министерство сельского хозяйства)
  • Аскарбек Ертаев (министерство труда и социальной защиты населения)
  • Ербол Мырзабосынов (министерство туризма и спорта)
  • Саясат Нурбек (министерство науки и высшего образования)
  • Нуржан Нуржигитов (министерство водных ресурсов и ирригации)

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