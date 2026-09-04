В Уральске начались работы по очистке улиц, дорожных знаков и обновлению разметки

Старые и плохо заметные знаки очищают и обновляют. При необходимости их заменяют на новые.

Коммунальные службы проводят уборку улиц города. Рабочие моют обочины и бордюры, а также очищают их от пыли и грязи. Об этом сообщили в пресс-службе городского акимата. Это помогает поддерживать чистоту и улучшает внешний вид улиц. Также в городе начали приводить в порядок дорожные знаки. Изношенные и плохо заметные указатели очищают и обновляют. При необходимости их заменяют на новые.

Работы проходят поэтапно по всему городу. Чтобы не мешать движению автомобилей, часть мероприятий проводится ночью. Уборка улиц и обеспечение безопасности на дорогах остаются одними из главных задач коммунальных служб. Работы продолжатся и в дальнейшем.