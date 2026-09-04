Казахстан завоевал 12 золотых наград на Играх кочевников

В течение третьего дня VI Всемирных игр кочевников казахстанская сборная пополнила копилку 12 золотыми медалями, сообщает пресс-служба министерства туризма и спорта.

В состязаниях по аударыспақ (эр эңиш) в весовой категории до 100 кг триумфатором стал Сырым Избасаров, завоевав звание трехкратного чемпиона соревнований. Еще одно золото в копилку команды принес Дарын Откелбай (до 90 кг), а Нуржан Еркинулы удостоился бронзовой медали в категории свыше 100 кг.

Отличные результаты показала и сборная по құсбегілік (охоте с ловчими птицами), завоевавшая четыре награды. Первое место в состязаниях с ястребами занял Серикболсын Жалгасулы. Серебряными призерами стали Арман Кошкаров (с беркутом) и Бакдаулет Бабажан (с соколами), а бронза досталась Ерлану Кенжетаеву.

В турнире по борьбе самбо в категории свыше 98 кг победу одержал Болат Сапар. Бронзовые медали завоевали Еркебулан Ныгметов (до 79 кг) и Жандос Бейсенбаев (до 64 кг). В дисциплине кыргыз курош (свыше 100 кг) серебряным призером стал Алмас Жумагали.

Настоящим триумфом завершились выступления отечественных армрестлеров, принесших сборной семь золотых медалей. Обладателями высшей пробы стали Нурдаулет Айдархан (до 90 кг, обе руки), Медет Куттымуратов (свыше 90 кг, обе руки), Малена Сыдыкжан (свыше 65 кг, обе руки) и Данил Устинов (до 80 кг, левая рука). Кроме того, Улжан Оралбай выиграла два серебра (до 65 кг), Данил Устинов добавил в актив серебряную медаль (правая рука), а Бахит Акжигитов завоевал серебро и бронзу (до 70 кг).

Копилка сборной пополнилась еще одним золотом в перетягивании каната - казахстанцы первенствовали в формате 4х4, закрепив свой успех после победы в турнире 8х8 днем ранее.

Напомним, что VI Всемирные игры кочевников в Кыргызстане продлятся до 6 сентября.