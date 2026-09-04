КНБ задержал 169 участников и лидеров преступных группировок

С начала года Комитет национальной безопасности РК совместно с полицией и при координации прокуратуры провел серию спецопераций против организованной преступности, сообщили в пресс-службе ведомства. Правоохранителям удалось пресечь деятельность 24 криминальных группировок, промышлявших вымогательством и другими тяжкими преступлениями в разных регионах страны.

В ходе масштабных рейдов силовики нейтрализовали ключевые звенья теневого мира. По данным спецслужбы, за решеткой оказались не только рядовые исполнители, но и главари банд.

- По подозрению в вымогательстве, похищении людей, незаконном хранении оружия и совершении других тяжких преступлений задержано более 169 лиц, в том числе лидеры группировок, - рассказали в КНБ.

Помимо задержания активных участников, оперативники ликвидировали каналы нелегального финансирования преступности. Под удар попали криминальные схемы в приграничных районах, а также в сферах промышленности и экологии.

В настоящее время по всем фактам ведутся досудебные расследования. Детали спецопераций не разглашаются в интересах следствия в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса.

