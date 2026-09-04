Новый онкологический центр и поликлинику построят в Атырау

Аким Атырауской области Болат Акчулаков ознакомился с ходом реализации крупных проектов в сфере здравоохранения, включая строительство нового областного онкологического диспансера, радиологического корпуса, поликлиники в микрорайоне Авангард и нового Центра психического здоровья.

Первым объектом посещения стал проект нового областного онкологического диспансера. Нынешнее здание в микрорайоне Авангард-3 будет демонтировано, а на его месте построят современный онкологический центр на 180 коек. Проект реализуется по EPC-контракту с полным циклом ответственности подрядчика. Строительно-монтажные работы выполняет ТОО "KAZPACO". По словам руководителя проекта Нурсултана Жыланбаса, демонтаж существующего здания планируется завершить в течение двух месяцев. На период строительства медицинские подразделения временно разместят в свободном здании Центра фтизиопульмонологии в микрорайоне Сарыкамыс.

- Новый комплекс будет состоять из четырёх блоков. В одном из шестиэтажных корпусов разместятся приёмное и паллиативное отделения, а также отделения химиотерапии, радиологии, хирургии, реанимации и интенсивной терапии, - сказал он.

Начало строительно-монтажных работ запланировано на 1 декабря 2026 года. Ввести объект в эксплуатацию планируется до конца 2028 года.

Аким области поручил при проектировании и строительстве нового онкологического диспансера ориентироваться на современные европейские стандарты и создать максимально комфортную психологическую среду для пациентов.

- Медицинское учреждение должно быть не только современным с точки зрения оборудования и технологий, но и комфортным для пациентов. Важно создать такую атмосферу, чтобы человек не испытывал дополнительного стресса и не сталкивался с постоянными напоминаниями о своём диагнозе. Все эти решения необходимо предусмотреть уже на этапе проектирования, - подчеркнул Болат Акчулаков.

Далее глава региона ознакомился со строительством радиологического корпуса, рассчитанного на 180 пациентов. Здесь разместятся отделения диспансеризации, хирургии, химиотерапии и радиологии, а также кабинеты функциональной и эндоскопической диагностики. На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет 70%. Завершить работы и ввести корпус в эксплуатацию планируется в начале 2027 года.

Также акиму области представили проект строительства городской поликлиники на 250 посещений в смену в микрорайоне Авангард. Площадь новой поликлиники составит около 5 000 квадратных метров. Строительство планируется начать в январе 2027 года и завершить всего за восемь месяцев. По словам руководителя управления здравоохранения Кайсара Абдалиева, здания медицинского комплекса разместят в едином доступном пространстве без избыточного ограждения, что позволит создать более комфортную среду для пациентов. Действующая поликлиника №1 в микрорайоне Авангард обслуживает около 60 тысяч жителей, и новый объект позволит снизить нагрузку на неё.

Следующим объектом посещения стал областной Центр психического здоровья в микрорайоне Авангард. Действующее здание центра признано аварийным. Подготовлена проектно-сметная документация на строительство нового Центра психического здоровья на 250 коек в селе Алмалы. Проект планируется внести на государственную экспертизу в сентябре текущего года, заключение ожидается в декабре.

В связи с предстоящим сносом здания Центра психического здоровья в соответствии с санитарными требованиями ведётся работа по поиску и аренде подходящего помещения для временного размещения центра. Аким области поручил также рассмотреть альтернативные варианты решения вопроса, в том числе возможность приобретения в собственность здания, соответствующего необходимым медицинским требованиям.

Помимо этого, глава региона поручил обеспечить бесперебойное оказание медицинской помощи пациентам на период временного переезда.

Завершающим объектом посещения стал Атырауский высший медицинский колледж. Здесь действует симуляционный центр для отработки практических медицинских навыков. Вместе с тем существующее здание не в полной мере соответствует современным требованиям. По словам директора колледжа Лауры Кубаевой, учебные площади ограничены, отсутствуют полноценные актовый и спортивный залы, а материально-техническая база требует дальнейшего обновления. Аким области отметил, что развитие медицинской инфраструктуры должно идти одновременно с подготовкой квалифицированных кадров, а вопрос строительства нового учебного корпуса будет рассмотрен с учётом возможностей бюджета.