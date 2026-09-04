Дикие кабаны переплывали реку в Уральске

Через реку плыли пять взрослых особей и два поросёнка.

Профессиональный фотограф Владимир Абдулов запечатлел в черте Уральска стадо диких кабанов, которые переплывали реку Деркул.

- Я часто хожу на реку делать снимки птиц и животных. Вдруг смотрю - плывут кабаны недалеко от остановки "Белая казарма". Успел сделать пару кадров: было пять взрослых особей и два поросёнка. Они плыли со стороны крестьянского хозяйства, - рассказал фотограф.

По его словам, звери осваивают новые территории, так как в прежних местах обитания они полностью объели камыш и рогоз, и теперь ищут кормовую базу. Ранее кабанов местные жители замечали на обрывистом берегу возле санатория "Ивушка".

- Впервые я увидел их здесь месяц назад - они просто подходили к воде. А пару дней назад заметил переправу. Удивительно, что даже маленькие поросята отлично плавают, - добавил Владимир Абдулов.