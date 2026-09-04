Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер фридум
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия Социум

Дикие кабаны переплывали реку в Уральске

Через реку плыли пять взрослых особей и два поросёнка.
Кристина Кобина
Дикие кабаны переплывали реку в Уральске
Фото предоставлено Владимиром Абдуловым

Профессиональный фотограф Владимир Абдулов запечатлел в черте Уральска стадо диких кабанов, которые переплывали реку Деркул.

- Я часто хожу на реку делать снимки птиц и животных. Вдруг смотрю - плывут кабаны недалеко от остановки "Белая казарма". Успел сделать пару кадров: было пять взрослых особей и два поросёнка. Они плыли со стороны крестьянского хозяйства, - рассказал фотограф.

Главный баннер

По его словам, звери осваивают новые территории, так как в прежних местах обитания они полностью объели камыш и рогоз, и теперь ищут кормовую базу. Ранее кабанов местные жители замечали на обрывистом берегу возле санатория "Ивушка".

- Впервые я увидел их здесь месяц назад - они просто подходили к воде. А пару дней назад заметил переправу. Удивительно, что даже маленькие поросята отлично плавают, - добавил Владимир Абдулов.

Фотогалерея
1 фото
Фото предоставлено Владимиром Абдуловым

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article