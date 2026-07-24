Нацбанк Казахстана снизил базовую ставку

Сегодня, 24 июля 2026 года, Нацбанк РК установил базовую ставку на уровне 16,75%.

Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка РК принял решение снизить базовую ставку до 16,75% годовых с процентным коридором +/- 1,0 %. Это уже второе смягчение монетарной политики за последнее время: 5 июня регулятор опускал ставку до 17%.

Главной причиной для коррекции стало замедление инфляции, которая снижается девятый месяц подряд и в июне составила 10,3% в годовом выражении.

- Дезинфляции способствуют проводимая денежно-кредитная политика, укрепление обменного курса тенге, стабилизация потребительской активности, а также комплекс антиинфляционных мер правительства и Национального Банка, - пояснили в пресс-службе регулятора.

При этом в Нацбанке подчеркивают, что баланс рисков всё ещё смещен в сторону роста цен. Среди главных факторов неопределенности - эскалация конфликта на Ближнем Востоке, подорожание энергоносителей и мяса на мировых рынках, а также ускорение инфляции в России и Еврозоне.

Внутри страны экономическая активность продолжает расти: по итогам первого полугодия 2026 года ВВП Казахстана увеличился на 4,1%. Высокие темпы демонстрируют строительство, обработка и транспорт, а инвестиции в несырьевой сектор выросли почти на 29%.

- Основные проинфляционные риски связаны с повышенными и волатильными инфляционными ожиданиями, дальнейшей динамикой цен на ГСМ и тарифов ЖКУ, возможным усилением потребительской активности, а также ускорением внешней инфляции, - отметили в Нацбанке.

Регулятор подчеркнул, что дальше не задает заранее определенной траектории по базовой ставке и допускает как паузы, так и изменение направления решений в зависимости от поступающих данных. Главная цель - вернуть инфляцию к целевому уровню в 5% в среднесрочной перспективе.

Следующее плановое решение по базовой ставке Комитет объявит 4 сентября 2026 года в 12:00 по времени Астаны.

