Токаев принял нового министра культуры и информации Армана Кырыкбаева и поставил перед ним задачи

Президент Казахстана провел рабочую встречу с Арманом Кырыкбаевым, который накануне был назначен на должность министра культуры и информации, сообщает пресс-служба Акорды. В ходе беседы глава государства обозначил ключевые приоритеты для ведомства.

Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на необходимости модернизации культурной сферы и поддержки творческого сектора экономики.

- Глава государства поручил обеспечить дальнейшее развитие культуры и креативных индустрий, усилить работу по сохранению и популяризации историко-культурного наследия. Также была отмечена важность расширения присутствия отечественной культуры на международной арене, - сообщили в Акорде.

Отдельный блок задач коснулся информационной политики страны. Президент подчеркнул значимость адаптации медиапространства к современным цифровым вызовам.

- Президент считает необходимым направить усилия на укрепление позиций отечественного информационного пространства, в том числе путем совершенствования законодательства с учетом современных цифровых реалий, - говорится в официальном сообщении.

Кроме того, перед министерством поставлены задачи по укреплению общественного согласия в стране и всесторонней поддержке созидательного потенциала молодежи.

Напомним, назначение Армана Кырыкбаева на пост министра культуры и информации состоялось 3 сентября - до этого он работал в должности помощника президента.

