Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер фридум
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Токаев принял нового министра культуры и информации Армана Кырыкбаева и поставил перед ним задачи

Отдельный блок задач коснулся информационной политики страны.
Варвара Тыщенко
Токаев принял нового министра культуры и информации Армана Кырыкбаева и поставил перед ним задачи
Фото пресс-службы Акорды

Президент Казахстана провел рабочую встречу с Арманом Кырыкбаевым, который накануне был назначен на должность министра культуры и информации, сообщает пресс-служба Акорды. В ходе беседы глава государства обозначил ключевые приоритеты для ведомства.

Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на необходимости модернизации культурной сферы и поддержки творческого сектора экономики.

Главный баннер

- Глава государства поручил обеспечить дальнейшее развитие культуры и креативных индустрий, усилить работу по сохранению и популяризации историко-культурного наследия. Также была отмечена важность расширения присутствия отечественной культуры на международной арене, - сообщили в Акорде.

Отдельный блок задач коснулся информационной политики страны. Президент подчеркнул значимость адаптации медиапространства к современным цифровым вызовам.

- Президент считает необходимым направить усилия на укрепление позиций отечественного информационного пространства, в том числе путем совершенствования законодательства с учетом современных цифровых реалий, - говорится в официальном сообщении.

Кроме того, перед министерством поставлены задачи по укреплению общественного согласия в стране и всесторонней поддержке созидательного потенциала молодежи.

Напомним, назначение Армана Кырыкбаева на пост министра культуры и информации состоялось 3 сентября - до этого он работал в должности помощника президента.
 

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article