54-летний Нурлан Жаркен рассказал, что лишился нескольких пальцев на руке во время работы в июне этого года. Теперь уральцу предстоит доказать факт трудовых отношений и отстаивать свои права в суде.

Нурлан Жаркен рассказал, что 29 мая 2026 года он устроился разнорабочим в ТОО "БизнесПлан", а 27 июня на объекте произошел несчастный случай. По словам мужчины, в этот день он получил задание расчистить территорию, вывезти бетонные кольца и подготовить место для выгрузки плит. Во время работы пальцы руки Нурлана Жаркена оказались зажаты тяжелым грузом.

- Начальник участка дал нам задание и ушел по своим делам. Первые бетонные кольца мы удачно переместили. Во время транспортировки второго кольца мне зажало три пальца. Произошла механическая ампутация. Я просил вызвать скорую: подбежали коллеги и ребята с соседнего склада, позвонили начальнику участка. Я пошел в вагончик и лег, так как начала кружиться голова из-за обильной потери крови. Скорую так никто и не вызвал. На место прибыли начальник участка и генеральный директор. Они на своей машине отвезли меня в больницу, - вспоминает Нурлан Жаркен.

Травма оказалась критической: мужчина лишился трёх пальцев. Врачи провели сложную операцию и попытались пришить ампутированные фаланги, однако спасти удалось только одну из них - начался некроз, и два пальца так и не прижились. По словам пострадавшего, их можно было бы сохранить, если бы он вовремя обратился в медицинский центр в Астане.

Нурлан Жаркен говорит, что попросил работодателей выделить деньги на лечение и реабилитацию, однако ему выплатили всего 250 тысяч тенге, причём с оговоркой, что эту сумму вычтут из зарплаты. Позже, по словам Жаркена, руководство компании предложило миллион тенге, но мужчина отказался, объяснив, что этих средств не хватит даже на поездку и реабилитацию в столице.

После выписки из больницы уралец столкнулся с новой проблемой.

- Мне сказали, что я работал по договору ГПХ. Как объяснил адвокат, это подразумевает разовую работу с ежедневной оплатой. Но зарплату я получал каждые 15 дней, у меня есть табель. Я обратился в трудовую инспекцию, где мне порекомендовали через суд переквалифицировать договор ГПХ в обычный трудовой. Кстати, когда я его подписывал, меня торопили и даже не дали ознакомиться с текстом. Я успел сфотографировать документ, - говорит Нурлан Жаркен.

Оставшись без средств к существованию, мужчина обратился с иском в суд №2 города Уральска, чтобы официально установить факт трудовых отношений и взыскать компенсацию. Как сообщили в гражданском суде, в первый раз заявление отклонили из-за того, что истец не направил компании досудебную претензию и неверно оплатил госпошлину. Во второй раз от заявителя поступило ходатайство об оставлении иска без рассмотрения. Устранив эти нарушения, он подал иск повторно. Мужчина готов предоставить суду доказательства того, что работал в компании на постоянной основе: табели учёта рабочего времени, фото- и видеоматериалы, а также переписку в рабочих чатах. Чтобы оплатить услуги адвоката, мужчине даже пришлось оформить кредит.

Нурлан Жаркен говорит, что единственная надежда на справедливость - это суд. Сейчас он получил третью группу инвалидности, так как работать как раньше уже не сможет. Единственным источником дохода семьи остаётся зарплата его супруги, которая также имеет инвалидность третьей группы. Пострадавший требует от компании компенсировать расходы на лечение и реабилитацию, а также возместить моральный ущерб.

В департаменте полиции ЗКО сообщили, что заявление от Нурлана Жаркена в их ведомство не поступало.

Редакция "Мой ГОРОД" обратилась за комментариями в департамент Комитета государственной инспекции труда по ЗКО. В ведомстве сообщили, что 20 июля Нурлан Жаркен действительно обращался к ним с заявлением о признании отношений с ТОО "БизнесПлан" трудовыми и расследовании несчастного случая. Инспекторы начали внеплановую проверку, но были вынуждены её прекратить, так как дело уже находилось на рассмотрении в суде, а по закону госорганы не вправе вмешиваться в вопросы, подлежащие рассмотрению в порядке судопроизводства.

- ТОО "БизнесПлан" не сообщало о несчастном случае, связанном с Жаркеном, ссылаясь на то, что он не их работник, - сообщили в ведомстве.

В инспекции также отметили, что за период 2024-2026 годов несчастные случаи на этом предприятии не регистрировались, за исключением инцидента, произошедшего 7 ноября 2026 года, когда на строительной площадке погиб крановщик.

Также в ведомстве привели общую статистику производственного травматизма в регионе: с начала 2026 года в ЗКО зарегистрировано 42 несчастных случая на производстве, в которых пострадали 56 человек. Из них 33 работника получили тяжёлые травмы, ещё 9 человек погибли.

В самой компании пообещали прокомментировать ситуацию позже.