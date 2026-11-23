Президент Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о создании экспертной группы по вопросам стратегического развития при главе государства и утвердил её персональный состав, сообщает пресс-служба Акорды.
Новый консультативно-совещательный орган займётся проработкой концептуальных подходов и ключевых приоритетов долгосрочного развития страны.
- Основными задачами экспертной группы являются определение и экспертная проработка концептуальных подходов, обсуждение результатов аналитических, социологических и форсайт-исследований, - пояснили в Акорде.
Функции рабочего органа возложили на Казахстанский институт стратегических исследований (КИСИ) при президенте РК. Заседания группы будут проходить по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. К работе также смогут привлекать представителей госорганов, бизнеса, научных кругов и гражданского общества.
Руководящий состав группы:
Ерлан Карин - вице-президент (руководитель группы);
Аида Балаева - зампредседателя Совета безопасности (заместитель руководителя);
Асет Иргалиев - советник президента, председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам (заместитель руководителя);
Жандос Шаймарданов - директор КИСИ при президенте РК (секретарь группы).
В состав экспертной группы также вошли:
Динара Закиева - заместитель председателя Курултая, уполномоченный по правам ребёнка;
Саясат Нурбек - министр науки и высшего образования;
Дархан Ахмедиев - депутат Курултая;
Карлыган Джаманкулова - депутат Курултая;
Бурихан Нурмухамедов - депутат Курултая;
Айдос Сарым - депутат Курултая;
Марат Шибутов - депутат Курултая;
Рауан Кенжеханұлы - член Қазақстан Халық Кеңесі, президент МО "Қазақ тілі";
Багдат Мусин - член Қазақстан Халық Кеңесі, председатель правления АО "Казахтелеком";
Евгений Мухамеджанов - член Қазақстан Халық Кеңесі, член Общественного совета Алматы, основатель проекта ECO Network;
Найла Мухтарова - член Қазақстан Халық Кеңесі, директор ТОО "Научно-исследовательский центр "Молодежь";
Айгуль Садвокасова - член Қазақстан Халық Кеңесі, директор Института философии, политологии и религиоведения;
Жулдузай Искакова - член Қазақстан Халық Кеңесі, председатель правления НАО "Казахстанский институт общественного развития";
Газиз Абишев - директор ТОО Metropolitan information group;
Биржан Баткеев - председатель правления АО "Институт экономических исследований";
Ренат Бектуров - управляющий Международным финансовым центром "Астана";
Ануар Буранбаев - партнер ТОО "Центр исследований и консалтинга";
Эльдар Гумаров - председатель правления АО "Казахстанский центр индустрии и экспорта QazIndustry";
Ерлан Досымбеков - управляющий партнёр Ernst & Young в странах Кавказа и Центральной Азии, председатель правления ассоциации "Казахстанский Совет иностранных инвесторов";
Дулат Ерзат - сооснователь Higgsfield AI;
Куаныш Жаиков - руководитель аналитического центра Desht;
Гульмира Илеуова - президент ОФ "Центр социальных и политических исследований "Стратегия";
Игорь Мецик - специалист по форсайтам, директор ТОО "Региональный центр бережливых технологий "СИМКОН";
Максат Муханов - вице-президент ОФ "Институт актуальной политики";
Мадина Нургалиева - директор ЧУ "Институт общественной политики";
Аяулым Сагынбаева - руководитель Центра анализа и прогнозирования демографических процессов ИВЦ Бюро нацстатистики АСПиР РК;
Олжас Сакенов - заместитель директора Национального центра развития высшего образования;
Андрей Чеботарёв - директор ЧУ "Центр актуальных исследований "Альтернатива";
Динара Шукижанова президент АО "АгромашХолдинг KZ".