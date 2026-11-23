Токаев утвердил состав новой экспертной группы при президенте: кто в неё вошёл

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о создании экспертной группы по вопросам стратегического развития при главе государства и утвердил её персональный состав, сообщает пресс-служба Акорды.

Новый консультативно-совещательный орган займётся проработкой концептуальных подходов и ключевых приоритетов долгосрочного развития страны.

- Основными задачами экспертной группы являются определение и экспертная проработка концептуальных подходов, обсуждение результатов аналитических, социологических и форсайт-исследований, - пояснили в Акорде.

Функции рабочего органа возложили на Казахстанский институт стратегических исследований (КИСИ) при президенте РК. Заседания группы будут проходить по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. К работе также смогут привлекать представителей госорганов, бизнеса, научных кругов и гражданского общества.

Руководящий состав группы:

Ерлан Карин - вице-президент (руководитель группы);

Аида Балаева - зампредседателя Совета безопасности (заместитель руководителя);

Асет Иргалиев - советник президента, председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам (заместитель руководителя);

Жандос Шаймарданов - директор КИСИ при президенте РК (секретарь группы).

В состав экспертной группы также вошли:

Динара Закиева - заместитель председателя Курултая, уполномоченный по правам ребёнка;

Саясат Нурбек - министр науки и высшего образования;

Дархан Ахмедиев - депутат Курултая;

Карлыган Джаманкулова - депутат Курултая;

Бурихан Нурмухамедов - депутат Курултая;

Айдос Сарым - депутат Курултая;

Марат Шибутов - депутат Курултая;

Рауан Кенжеханұлы - член Қазақстан Халық Кеңесі, президент МО "Қазақ тілі";

Багдат Мусин - член Қазақстан Халық Кеңесі, председатель правления АО "Казахтелеком";

Евгений Мухамеджанов - член Қазақстан Халық Кеңесі, член Общественного совета Алматы, основатель проекта ECO Network;

Найла Мухтарова - член Қазақстан Халық Кеңесі, директор ТОО "Научно-исследовательский центр "Молодежь";

Айгуль Садвокасова - член Қазақстан Халық Кеңесі, директор Института философии, политологии и религиоведения;

Жулдузай Искакова - член Қазақстан Халық Кеңесі, председатель правления НАО "Казахстанский институт общественного развития";

Газиз Абишев - директор ТОО Metropolitan information group;

Биржан Баткеев - председатель правления АО "Институт экономических исследований";

Ренат Бектуров - управляющий Международным финансовым центром "Астана";

Ануар Буранбаев - партнер ТОО "Центр исследований и консалтинга";

Эльдар Гумаров - председатель правления АО "Казахстанский центр индустрии и экспорта QazIndustry";

Ерлан Досымбеков - управляющий партнёр Ernst & Young в странах Кавказа и Центральной Азии, председатель правления ассоциации "Казахстанский Совет иностранных инвесторов";

Дулат Ерзат - сооснователь Higgsfield AI;

Куаныш Жаиков - руководитель аналитического центра Desht;

Гульмира Илеуова - президент ОФ "Центр социальных и политических исследований "Стратегия";

Игорь Мецик - специалист по форсайтам, директор ТОО "Региональный центр бережливых технологий "СИМКОН";

Максат Муханов - вице-президент ОФ "Институт актуальной политики";

Мадина Нургалиева - директор ЧУ "Институт общественной политики";

Аяулым Сагынбаева - руководитель Центра анализа и прогнозирования демографических процессов ИВЦ Бюро нацстатистики АСПиР РК;

Олжас Сакенов - заместитель директора Национального центра развития высшего образования;

Андрей Чеботарёв - директор ЧУ "Центр актуальных исследований "Альтернатива";

Динара Шукижанова президент АО "АгромашХолдинг KZ".