К концу XXI века экстремальная жара может стать не только сильнее, но и продолжительнее. Согласно новому исследованию, к 2100 году в жаркие дни может появляться более четырех дополнительных часов экстремально высоких температур. Причем значительная часть этого времени придется на ночные часы, когда организм человека обычно восстанавливается после дневного зноя, передает МойГород.

Об этом сообщает Daily Mail.

Исследователи предупреждают, что такая тенденция может серьезно повлиять на здоровье людей. В нормальных условиях после захода солнца температура воздуха снижается, позволяя организму постепенно охладиться. Однако во время аномально теплых ночей этого не происходит. Человек продолжает испытывать тепловую нагрузку даже во время сна, а организм не успевает восстановиться после дневной жары.

Особенно высокие риски возникают для пожилых людей, детей и людей с хроническими заболеваниями. Продолжительное воздействие высокой температуры повышает вероятность обезвоживания, сердечно-сосудистых осложнений и других проблем со здоровьем.

Жаркие дни станут длиннее

Для оценки изменений ученые проанализировали глобальные почасовые данные о температуре за период с 1981 по 2023 год. Результаты показали, что на суше в среднем каждое лето фиксируется около 269 часов экстремальной жары.

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Затем исследователи сопоставили эти показатели с климатическими прогнозами. Согласно сценарию с высоким уровнем выбросов парниковых газов, в период с 2070 по 2099 год каждый жаркий день может включать более четырех дополнительных часов экстремально высоких температур по сравнению с современными условиями.

Таким образом, речь идет не просто о повышении дневной температуры. Жара может охватывать более продолжительную часть суток, лишая людей привычного ночного периода охлаждения.

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Авторы исследования также обратили внимание на неравномерное распределение климатических рисков между странами.

«Страны с низким и средним уровнем дохода несут на себе основное бремя как текущего, так и будущего почасового влияния тепла, несмотря на меньший вклад в исторические выбросы», — отмечают исследователи.

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По их мнению, для защиты населения необходимо совершенствовать системы предупреждения об экстремальной жаре. В частности, важно учитывать не только максимальную температуру за день, но и ее изменения в течение каждого часа. Это позволит точнее оценивать продолжительность опасного воздействия тепла и своевременно предупреждать людей о рисках.

Европа переживает рекордную жару

Предупреждения ученых прозвучали на фоне новых температурных рекордов в Европе. Согласно приведенным в публикации данным, Западная Европа пережила самый жаркий период июня и июля за всю историю наблюдений. Средняя температура составила 21,62 градуса Цельсия — на 2,79 градуса выше предыдущего рекорда, установленного в 2022 году.

Фото: Canva

На этом фоне Испания продолжает бороться с масштабными лесными пожарами. Огонь уничтожает большие площади лесов и вынуждает жителей отдельных регионов покидать свои дома. Среди наиболее пострадавших территорий назывались Уэльва, Кастельон и Сеговия.

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Ученые предупреждают, что дальнейшее изменение климата может сделать экстремальную жару более продолжительной и опасной. Причем одним из главных вызовов станут именно теплые ночи, во время которых организм человека больше не сможет полноценно отдохнуть от дневного зноя.