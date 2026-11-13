Худший день человечества: на дне океана нашли следы катастрофы, которая может повториться

На дне Тихого океана обнаружили необычные геологические следы, которые могут свидетельствовать о том, что два мощных землетрясения на западном побережье Северной Америки происходили почти одновременно.

Исследователи изучили морские отложения, сохранившие около 3100 лет истории сейсмической активности, и нашли признаки нескольких эпизодов, когда сильные подземные толчки в зоне субдукции Каскадия и на северном участке разлома Сан-Андреас могли разделять всего несколько минут или часов, передает МойГород.

Об этом сообщает ScienceDaily.

На дне океана нашли необычные следы землетрясений

Для восстановления истории древних землетрясений исследователи изучали турбидиты — слои осадочных пород, которые образуются в результате подводных оползней. Такие процессы могут запускаться мощными сейсмическими толчками. Осадочные отложения постепенно накапливаются на морском дне, сохраняя своеобразную летопись геологических событий.

Особое внимание ученых привлек керн, полученный у побережья Северной Калифорнии. В нем обнаружили необычную последовательность отложений: вместо привычного распределения частиц, когда более крупные оседают первыми, а мелкие оказываются сверху, в нижней части слоя находился тонкий ил, над которым располагался более грубый песок.

Ученые обнаружили свидетельства того, что разломы Каскадия и Сан-Андреас иногда могут вызывать мощные землетрясения практически одно за другим. ​​Фото: Shutterstock.

Исследователи предположили, что такая структура могла сформироваться в результате двух отдельных подводных оползней. Первый был вызван одним землетрясением, а второй — следующим толчком, произошедшим вскоре после него. Подобные образования ученые назвали doublets — двойными слоями.

Как объясняет Геологическое общество Америки, радиоуглеродный анализ кернов, собранных к северу и югу от мыса Мендосино, выявил совпадения в возрасте многих таких отложений. Это позволило предположить, что некоторые из них могли появиться в результате двух землетрясений, произошедших с небольшим временным промежутком.

Три эпизода за последние 1500 лет

Точно определить, сколько минут или часов разделяло землетрясения, случившиеся тысячи лет назад, практически невозможно. Однако ученые обнаружили три эпизода за последние 1500 лет, которые могут указывать на то, что сейсмические события в Каскадии и на северном участке разлома Сан-Андреас происходили с очень коротким интервалом.

Один из таких случаев относится примерно к 1700 году. В этот период зона субдукции Каскадия пережила одно из крупнейших известных землетрясений в истории региона.

По данным Геологической службы США, оно произошло 26 января 1700 года. Магнитуду подземного удара оценивают в диапазоне от 8,7 до 9,2. Установить примерную дату помогли сразу несколько источников: годичные кольца деревьев, геологические свидетельства и исторические записи из Японии. Последние описывали цунами, которое достигло японского побережья после землетрясения на другом берегу Тихого океана.

Новое исследование допускает, что примерно в тот же период могло произойти и сильное землетрясение на северном участке разлома Сан-Андреас. Возможное совпадение этих событий стало одним из аргументов в пользу того, что две крупные тектонические системы иногда могут проявлять активность практически одновременно.

Открытие произошло из-за ошибки навигации

Фото: Canva

К необычной находке исследователи пришли практически случайно. В 1999 году команда геолога Криса Голдфингера собирала морские керны в районе зоны субдукции Каскадия. Однако из-за ошибки в навигации исследовательское судно оказалось примерно в 55 милях к югу от мыса Мендосино — уже в районе разлома Сан-Андреас.

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Вместо того чтобы возвращаться к первоначальному маршруту, ученые решили воспользоваться возможностью и взять образец осадочных пород в новом месте. Именно в этом керне впоследствии обнаружили необычные двойные слои.

Находка заставила исследователей внимательнее изучить возможную связь между двумя тектоническими системами. По словам Голдфингера, ученые привыкли рассматривать сильное землетрясение в Каскадии как один из наиболее опасных сценариев для региона. Однако новые данные указывают на дополнительную угрозу: за одним мощным подземным ударом потенциально может последовать другой.

Может ли одно землетрясение вызвать другое

Исследователи подчеркивают, что пока не доказано, будто землетрясение в Каскадии способно непосредственно спровоцировать подземные толчки на разломе Сан-Андреас. Результаты работы свидетельствуют о другом: в геологической летописи есть несколько эпизодов, которые могут указывать на тесную временную связь между сейсмическими событиями в этих районах.

При этом даже одно землетрясение такой силы способно стать серьезным испытанием для инфраструктуры и экстренных служб. Если два крупных сейсмических события произойдут с небольшим интервалом, последствия могут затронуть сразу несколько регионов западного побережья Северной Америки.

Фото: Canva

Под угрозой в таком сценарии могут оказаться населенные пункты от Сан-Франциско до Портленда, Сиэтла и Ванкувера. Одновременная необходимость ликвидировать последствия разрушений в разных районах значительно осложнила бы работу спасательных служб.

Однако ученые не утверждают, что подобная катастрофа обязательно произойдет. Исследование не является прогнозом землетрясений, а лишь помогает понять, какие сценарии могли реализовываться в прошлом.

Чем опасно возможное совпадение двух мегаземлетрясений

Западное побережье Северной Америки расположено в зоне сложного взаимодействия тектонических плит и крупных разломов. Особую опасность представляет зона субдукции Каскадия, где одна тектоническая плита погружается под другую. Здесь возможно землетрясение огромной магнитуды, которое способно вызвать масштабные разрушения и цунами.

Северный участок разлома Сан-Андреас также представляет серьезную сейсмическую угрозу. Если сильные землетрясения в этих двух системах произойдут почти одновременно, последствия могут оказаться значительно сложнее для устранения.

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Возможный сценарий двойного мегаземлетрясения уже обсуждался в научных и информационных материалах. Речь идет о потенциальной угрозе для территорий от Северной Калифорнии до штата Вашингтон и Британской Колумбии.

Новые данные со дна океана важны прежде всего тем, что позволяют расширить представления ученых о взаимодействии крупных разломов. Изучая слои осадочных пород, исследователи могут восстанавливать события, которые произошли задолго до появления инструментальных наблюдений, и оценивать, насколько близко по времени способны следовать друг за другом мощные землетрясения.