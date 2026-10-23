Учёные исследовали морское дна и обнаружили подводное кладбище

Учёные, исследовавшие дно Северного Ледовитого океана, случайно обнаружили останки крупного морского животного, вокруг которых сформировалась целая экосистема. Среди донных отложений скрывались кости и зубы, а также многочисленные организмы, использовавшие останки как источник пищи. Находка оказалась китопадом — естественным подводным «оазисом», поддерживающим жизнь глубоководных обитателей, передает МойГород.

Необычная находка во время экспедиции

Открытие произошло во время экспедиции норвежских исследователей, занимавшихся картографированием морского дна. Специалисты управляли дистанционным подводным аппаратом, который двигался над относительно однородным ландшафтом. Внезапно в поле зрения камеры появилось необычное пятно.

При ближайшем рассмотрении выяснилось, что участок покрыт плотным скоплением трубчатых червей. Их длинные тонкие тела вертикально выступали над грунтом, напоминая густую щетину. На окружающем морском дне подобного скопления не было.

Заинтересовавшись находкой, исследователи решили взять пробу грунта. Когда манипулятор аппарата коснулся донных отложений, вверх поднялось густое чёрное облако, на некоторое время полностью закрывшее обзор камеры.

После того как муть рассеялась, учёные увидели множество извивающихся организмов, среди которых лежали кости и зубы.

Чёрные облака, возникающие при нарушении донных отложений, могут указывать на высокую концентрацию органического вещества. В таких условиях активно размножаются бактерии, разлагающие органику и потребляющие кислород.

Подводный аппарат собрал образцы грунта и доставил их на поверхность. В качестве меры предосторожности исследователи даже надели противогазы, хотя впоследствии отметили, что запах оказался не таким сильным, как они ожидали.

В экспедиционном дневнике, опубликованном в мае, участники сравнили свои ощущения с работой археологов и в шутку назвали себя Индианами Джонсами морских глубин.

Что скрывалось под слоем грунта

Изучение образцов помогло установить происхождение находки. Подводный аппарат обнаружил останки кита, который после смерти опустился на океанское дно.

Среди поднятых материалов оказались многочисленные фрагменты костей и несколько зубов зубатого кита. По предположению специалистов, некоторые крупные чёрные кости могли принадлежать его слуховому аппарату.

Подобные скопления останков называют китопадами. Они образуются, когда тело погибшего кита опускается на морское дно и постепенно становится основой самостоятельной экосистемы.

Почему останки кита важны для глубоководной жизни

Для обитателей океанских глубин гибель крупного животного может стать значимым источником питательных веществ. Разлагающиеся мягкие ткани и кости обеспечивают пищей микроорганизмы и других животных. Благодаря этому на участке морского дна, где обычно мало доступной органики, возникает настоящий оазис жизни.

Вокруг останков формируются сообщества организмов, приспособленных использовать этот необычный источник питания. При этом значение китопадов не ограничивается территорией вокруг скелета: они могут служить своеобразными промежуточными станциями, способствующими расселению некоторых глубоководных видов по океану.

Китопады также участвуют в накоплении углерода и круговороте серы, азота и фосфора. Поэтому их роль в глубоководных экосистемах гораздо шире, чем просто обеспечение животных пищей.

Обнаружить такие объекты, однако, непросто. Со временем скелет может погрузиться в донные отложения и стать практически незаметным. Именно это произошло в ходе норвежской экспедиции: на первый взгляд участок ничем не выделялся, кроме необычного скопления червей. Без дополнительного исследования учёные могли бы не узнать, что под грунтом скрывается целая экосистема.

Чем глубоководной экосистеме угрожает добыча полезных ископаемых

Открытие привлекло внимание исследователей и к возможным последствиям освоения морского дна. Океанские глубины богаты минеральными ресурсами, однако одновременно служат средой обитания многочисленных организмов, многие из которых до сих пор практически не изучены.

Некоторые морские биологи опасаются, что глубоководная добыча полезных ископаемых может разрушать такие экосистемы ещё до того, как учёные успеют их обнаружить и исследовать.

Угроза существует не только в теории. Во время экспедиции 2017 года у побережья Австралии исследователи обнаружили естественный китопад, который подвергся воздействию траления на глубине около тысячи метров.

Норвежские специалисты из национальной программы картографирования морского дна MAREANO подчёркивают: даже внешне непримечательные глубоководные участки могут скрывать объекты, имеющие большое значение для местной экосистемы.

Редкие поступления большого количества органического вещества, например останки китов, поддерживают существование специализированных сообществ организмов. При этом способы расселения этих существ, их распространение, экологические функции и связи между популяциями в разных частях океана во многом остаются неизвестными.

Поэтому исследователи призывают соблюдать особую осторожность при освоении морского дна. Под слоем обычного на вид грунта может находиться важный источник пищи для глубоководных обитателей, обнаружить который удаётся лишь благодаря тщательным исследованиям.