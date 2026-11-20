Сегодня в Уральске прошла седьмая с начала года ярмарка вакансий: 23 организации и предприятия предложили горожанам около 150 рабочих мест. Найти работу мог любой желающий, однако особое внимание уделили выпускникам вузов, людям на пробационном учете, а также должникам по алиментам и перед государством. Прокуроры уже помогли взыскать свыше 150 миллионов тенге алиментов - таким гражданам на ярмарке предлагают официальное трудоустройство и разъясняют, как с помощью заработка погасить долги.

Связь, почта и финансы: от 70 до 200 тысяч тенге

Телекоммуникационная компания almaPLUS ищет в уральский филиал специалистов по продажам и технических работников. По словам руководителя филиала Надира Мергалиева, сотрудникам предлагают зарплату от 200 тысяч тенге на руки без учета бонусов, премии за привлечение клиентов и качественное обслуживание, обучение и полный соцпакет. Выпускники вузов могут пройти в компании практику, которая засчитывается в трудовой стаж. Для сотрудников также действуют программы повышения квалификации. Средний возраст коллектива - около 31 года, от кандидатов требуется знание казахского языка хотя бы на разговорном уровне.

В "Казпочте" открыты вакансии для программистов, экономистов и бухгалтеров. Без опыта работы можно устроиться сортировщиком, почтальоном или оператором. На работу принимают до пенсионного возраста. Зарплата зависит от должности, знание государственного языка не обязательно, но приветствуется.

В Отбасы банке ищут внештатных консультантов. Перед выходом на линию кандидаты проходят трёхмесячное обучение и сдают экзамен. Работу можно совмещать с учёбой или основной занятостью. На старте зарплата составляет 70 тысяч тенге, при выполнении плана начисляются бонусы. Возрастных ограничений нет.

Силовой блок и спасатели: от 130 до 250 тысяч тенге

Желающие могут поступить на контрактную военную службу. Для этого нужны военный билет, а также среднее, среднее специальное или высшее образование. Подходят кандидаты, прошедшие срочную службу, окончившие военную кафедру или военно-техническую школу. Обязательное условие - отсутствие судимости. Возрастной порог зависит от должности, но, как правило, кандидаты должны быть не старше 31-32 лет. Рядовой состав получает от 130 тысяч тенге, офицеры - от 250 тысяч тенге, также предусмотрены дополнительные выплаты, в том числе на жильё.

В департаменте по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области требуются пожарные и водители. От водителей ждут возраст от 18 до 35 лет, права категорий B и C, отсутствие судимости, среднее образование и пройденную срочную службу (либо годность к строевой). Для пожарных действуют те же требования, но рост должен быть не ниже 165 сантиметров. Во время стажировки платят около 170 тысяч тенге, после назначения на должность - от 210 до 230 тысяч тенге. Сотрудникам предлагают сменный график, жилищные выплаты или служебное жильё, оздоровительные к отпуску (сам отпуск - до 45 дней), бесплатное профильное высшее образование и выход на пенсию с 48 лет.

Производство и коммунальная сфера: где платят до 400 тысяч тенге

На производство мягких контейнеров требуются швеи с зарплатой от 180 тысяч тенге и графиком 5/2. Также предприятию нужен механик - ему готовы платить от 400 тысяч тенге.

В ТОО "Батыс Су Арнасы" открыты вакансии электриков, водителей, электрогазосварщиков и операторов. Работать можно по сменному графику или пятидневку. Зарплата зависит от должности и разряда и в среднем составляет 250-300 тысяч тенге. На работу принимают до пенсионного возраста.

Много вакансий и в Западно-Казахстанской региональной электросетевой компании - от диспетчеров до токарей и электромонтеров. Зарплата там составляет от 151 до 192 тысяч тенге.

Для жителей города ярмарка стала возможностью напрямую пообщаться с работодателями, сравнить условия и подобрать вакансию с учётом своего опыта и образования.