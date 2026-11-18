В Казахстане одобрили повышение минимальной зарплаты до 110 тысяч тенге: Курултай принял бюджет на три года

Более трети всех государственных расходов в следующем трехлетнем периоде направят на социальные обязательства и развитие человеческого капитала.

Депутаты Курултая окончательно приняли закон о республиканском бюджете на 2027-2029 годы, заложив в него средства на увеличение минимальной заработной платы (МЗП) до 110 тысяч тенге, сообщается в официальном Telegram-канале Курултая. Более трети всех государственных расходов в следующем трехлетнем периоде направят на социальные обязательства и развитие человеческого капитала.

Куда пойдут дополнительные средства в 2027 году

Работая над документом во втором и третьем чтениях, парламентарии поддержали поправки для выполнения поручений Касым-Жомарта Токаева. В частности, расходы следующего года перераспределили по двум крупным направлениям:

114,1 млрд тенге выделили на социальные и образовательные инициативы президента. Помимо роста МЗП до 110 тысяч тенге, эти деньги пойдут на повышение окладов сотрудникам организаций первичной медико-санитарной помощи и внедрение искусственного интеллекта в школах.

101,5 млрд тенге заложили на инфраструктурные задачи. В их числе - строительство водовода от канала имени Сатпаева до Астаны и изыскательские работы по проекту атомной электростанции "Балхаш".

Повысить минимальную зарплату до 110 тысяч тенге Касым-Жомарт Токаев поручил 28 октября в своем послании народу Казахстана.