В редакцию "МГ" обратились жители улицы Жезказган (район остановки "8-я школа"). Они рассказали, что на их улице живут люди с инвалидностью, пенсионеры и дети, которые просто не могут пройти по дороге, ведущей к остановке и школе. По их словам, даже скорая помощь останавливается вдали, а фельдшеры идут к пациентам пешком.

- Мой муж стал инвалидом первой группы два года назад, сейчас он не ходит самостоятельно. Его возим на инвалидной коляске. Понимаете, мы даже не можем выйти на прогулку, невозможно проехать к тротуару. Грязь непролазная. Ходили в акимат, просили помощи, но толку нет. В прошлом году делали напротив наших домов теплотрассу, теперь и вовсе вместе с грязью глина, по которой не пройти. Машины застревают, посмотрите на это. Мы живём на этой улице 24 года, и никогда здесь не делали дорогу. Раньше были моложе, справлялись. А сейчас пенсионеры, - говорит жительница улицы Жезказган Зухра Бисенгалиева.

Ещё одна жительница, Татьяна Лебедева, рассказывает, что живёт на этой улице 58 лет. Дорогу за полвека не ремонтировали ни разу.

- Центр города, а мы вот живём в такой луже. Рядом две школы: лицей № 8 и школа № 25. Я сама весной вытаскивала ребёнка из грязи, он просто не мог самостоятельно выбраться. По этой дороге идут школьники, через лицей они ходить не могут - там закрыты ворота. Многие идут через нашу улицу. Нам не надо шикарную дорогу, хотя бы старый асфальт положите, чтобы нам не приходилось вязнуть в этой грязи, - сказала Татьяна.

Женщина живёт с 96-летней матерью и прикованным к постели мужем - им часто вызывают скорую, но медики вынуждены бросать машину в начале улицы. Ещё один житель улицы Жезказган, Павел, добавил, что люди много лет жаловались, но безрезультатно: вокруг всё заасфальтировано, а их участок оставляют без внимания.

Между тем в акимате Уральска прокомментировали ситуацию с дорогой возле домов № 24, 26 и 28 по улице Жезказган.