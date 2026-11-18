Родные простились с 17-летним студентом первого курса КазНУ имени аль-Фараби Дауылом Бакиртаем, погибшим после конфликта в общежитии - его мать заявила о поборах и избиении группой старшекурсников, сообщает КТК. После трагедии в университете уволили проректора и декана, а полиция задержала подозреваемого.

Что произошло в ночь трагедии

Конфликт произошёл в ночь с воскресенья на понедельник в студенческом общежитии. Накануне вечером мать погибшего Сауле Ордабаева созванивалась с сыном по видеосвязи - он ужинал с другом в кафе и был в хорошем настроении. О подробностях случившегося женщина узнала в отделе полиции от очевидца.

- Их было восемь человек. Это второкурсники. Они схватили двух первокурсников и отвели в комнату. Сначала эти изверги ударили того парня, а после начали избивать моего сына. Причем удар пришелся в область сердца, и мой ребенок упал. Потом заставили поднять моего сына вниз головой. Вчера в РОВД друг в слезах рассказал мне весь этот ужас. Я требую, чтобы всех восьмерых виновников наказали. Я требую, чтобы руководителей университета привлекли к ответственности, - рассказала мать погибшего Сауле Ордабаева.

Версия родных о поборах в общежитии

По словам родственников, в общежитии действовали негласные правила, установленные студентами второго курса: с первокурсников собирали деньги и наказывали за неповиновение. Об этом сам Дауыл незадолго до гибели успел рассказать своим двоюродным сёстрам.

- В университете действует так называемая система. Второкурсники объявили принудительный сбор среди первокурсников. А еще обязательно нужно с ними здороваться двумя руками и разговаривать с ними на "вы". Оказывается, мой сын это рассказал двоюродным сестрам во время обеда, - сообщила Сауле Ордабаева.

Дауыл Бакиртай учился на факультете географии и природопользования, с детства занимался боксом и вел здоровый образ жизни. Его друг Шынгыс Есенали, с которым они вместе тренировались, уверен, что физически крепкий парень не мог погибнуть от одного случайного удара.

- Дауыл был моим другом. Мы выросли вместе. Он был крепким парнем. Он не мог упасть от одного удара. Я хорошо знаю его. Мы даже на бокс вместе ходили, - отметил Шынгыс Есенали.

Реакция руководства университета

На похороны студента приехала уже бывший декан факультета географии и природопользования Алия Актымбаева. От комментариев журналистам она отказалась, пояснив лишь цель своего визита.

- Я еще раз повторяю вам: я не буду отвечать на ваши вопросы. А так, да, я приехала, чтобы попросить прощения у семьи, - заявила Алия Актымбаева.

В самом университете после ЧП провели кадровые чистки и усилили контроль в общежитиях.

- От занимаемых должностей были освобождены: член правления – проректор по социальному устойчивому развитию, декан факультета географии и природопользования. Также отстранены от работы сотрудники, находившиеся в тот день на дежурстве; их действиям в настоящее время дается правовая оценка, - прокомментировал пресс-секретарь КазНУ им. аль-Фараби Бактияр Рымжанов.

Источник: КТК