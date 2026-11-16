В Алматы расследуют гибель студента первого курса Казахского национального университета имени аль-Фараби - по факту произошедшего полицейские уже задержали подозреваемого, передает Zakon.kz.
Информация о трагедии появилась в социальных сетях 16 ноября. Позже гибель первокурсника факультета географии и природопользования официально подтвердили в самом вузе и в департаменте полиции города.
- По данному факту Управлением полиции Бостандыкского района возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан. Проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на обеспечение принципов полноты, всесторонности и объективности расследования, - сообщили в пресс-службе ДП Алматы.
В университете выразили соболезнования родным и близким молодого человека, отметив, что руководство и коллектив вуза оказывают семье погибшего необходимую моральную и материальную поддержку, а также всесторонне содействуют следствию.
- Разделяя это тяжёлое горе, призываем уважать чувства семьи и близких умершего, а также не распространять официально неподтверждённую информацию и ложные сведения, - подчеркнули в пресс-службе КазНУ.