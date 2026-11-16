102 млн тенге дохода: квартиры, авто и офисы арестовали по делу о подпольных ломбардах в Астане

В Астане направили в суд уголовное дело в отношении организатора сети ломбардов "01market", которого подозревают в незаконной микрофинансовой деятельности. Об этом сообщили в АФМ.

- По данным следствия, с 2021 года под видом комиссионной торговли через подконтрольные ТОО "INVEST PRO KZ", ИП "Исмагулов Р.Б." и ИП "Pro Kz" фактически выдавались займы под залог имущества без обязательной лицензии, - говорится в сообщении.

Чтобы скрыть реальный характер операций, с клиентами оформляли залоговые билеты, создавая видимость обычных комиссионных сделок. Деньги выдавали наличными, а проценты, штрафы и плата за продление займов поступали на счета подконтрольных компаний.

- Займы предоставлялись сроком на 30 дней с начислением вознаграждения до 0,25% в день. При просрочке предусматривались дополнительные штрафы, а в случае их неуплаты залоговое имущество реализовывалось, - выяснили в АФМ.

Общий доход от подпольного кредитования превысил 102 млн тенге. Чтобы обеспечить возможную конфискацию, суд санкционировал арест имущества фигуранта - двух квартир, трёх автомобилей и двух офисных помещений.

Уголовное дело направлено в суд.

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