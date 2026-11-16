До этого назначения он занимал пост заместителя председателя ведомства.

Указом главы государства Марат Гатауллович Ирменов назначен председателем Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, сообщает Акорда.

С октября 2025 года он работал заместителем председателя КНБ. Ранее, 16 ноября, президент освободил от должности главы комитета Ермека Сагимбаева.

Биография Марата Ирменова

Марат Ирменов окончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт в 1993 году, в 1996 году - институт КНБ, а в 2000-м - Международную академию права и рынка.

С 1996 по 2000 год служил на оперативных должностях в органах национальной безопасности, с 2000 по 2025 год занимал там руководящие посты.

В 2019 году ему присвоили звание генерал-майора национальной безопасности. Награждён орденом "Даңқ" II степени, государственными, ведомственными и юбилейными медалями, также является почётным сотрудником КНБ.