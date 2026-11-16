Сразу три пары близнецов родились за двое суток в Мангистау

Три семьи стали родителями двойняшек в Мангистауском областном перинатальном центре "Ана мен бала" в Актау - все шестеро малышей появились на свет за двое суток, 13 и 14 ноября.

Сразу три пары близнецов родились за два дня в Мангистауском областном перинатальном центре "Ана мен бала" в Актау. Об этом сообщили в Центре общественных коммуникаций региона.

В двух семьях родились королевские двойни - мальчик и девочка, а еще в одной на свет появились два мальчика.

По информации медучреждения, первыми 13 ноября в 14:00 и 14:09 родились мальчик (вес 2740 граммов, рост 51 см) и девочка (вес 2830 граммов, рост 52 см). Спустя несколько часов, в 17:16 и 17:33, в роддоме приняли вторую двойню - двух мальчиков весом 2430 и 2290 граммов и ростом по 46 см.

Еще одна пара близнецов появилась на свет 14 ноября: в 11:58 родился мальчик (3080 граммов, 51 см), а в 12:15 - девочка (2960 граммов, 52 см). Родители одной из пар двойняшек уже выбрали для новорожденных созвучные имена - Ануар и Акнур.

Напомним ранее в Алматы 31-летняя жительница области Жетісу родила четверых мальчиков и стала мамой семерых детей - после наблюдения у врачей НЦАГиП семью уже выписали домой.