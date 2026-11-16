Касым-Жомарт Токаев провёл совещание с руководством Комитета национальной безопасности. Президент представил коллективу нового председателя ведомства Марата Ирменова и обозначил ключевые приоритеты в его работе.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл совещание с руководством Комитета национальной безопасности, на котором представил нового руководителя ведомства Марата Ирменова, сообщает пресс-служба Акорды.

На встрече, состоявшейся 16 ноября, глава государства обозначил ключевые направления предстоящей работы комитета.

- Глава государства отметил необходимость реформирования системы органов национальной безопасности, выработки новых подходов к достижению поставленных перед ними целей и повышения эффективности деятельности. Он подчеркнул, что приоритетное внимание следует уделять реализации принципа "Закон и Порядок", обеспечению национальных интересов государства в экономической сфере, противодействию коррупции и других нарушений закона, - говорится в сообщении.

Кроме того, президент поручил усовершенствовать систему подбора кадров, активнее предупреждать угрозы социально-экономической стабильности и усиливать профилактику коррупционных рисков, в том числе при реализации приоритетных госпрограмм.

Напомним, ранее 16 ноября Касым-Жомарт Токаев освободил Ермека Сагимбаева от должности председателя КНБ - его место занял Марат Ирменов, который с октября 2025 года работал заместителем главы ведомства.