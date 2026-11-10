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Социум

Стала мамой семерых: казахстанка родила сразу четырех мальчиков

31-летняя жительница области Жетісу родила четверых мальчиков в Алматы. В семье теперь семеро детей. После выхаживания врачами НЦАГиП маму с сыновьями выписали домой.
Варвара Тыщенко
Стала мамой семерых: казахстанка родила сразу четырех мальчиков
Фото: стоп-кадр из видео Минздрава РК

В Научном центре акушерства, гинекологии и перинатологии торжественно выписали 31-летнюю жительницу области Жетісу, которая родила сразу четырех сыновей, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.   

Мальчики - Арлан, Арсылан, Алихан и Амирхан - появились на свет путем кесарева сечения на 31-й неделе беременности. Дома малышей ждали трое старших детей: теперь в семье сразу семеро.   

В Минздраве подчеркнули, что беременность четверней - редчайший случай и огромная нагрузка на врачей. С 23-й недели женщина находилась под постоянным наблюдением акушеров-гинекологов, неонатологов и реаниматологов, что позволило доносить детей и избежать опасных осложнений. 

- Когда я узнала, что жду сразу четверых малышей, было очень много эмоций: удивление, радость и, конечно, волнение. Я понимала, что впереди непростой путь, но верила, что все будет хорошо. Я бесконечно благодарна врачам за заботу и за моих мальчиков! - поделилась эмоциями мама новорожденных.   

В профильном ведомстве выхаживание четверни назвали результатом слаженной работы и высокого профессионализма медиков.   

- Поздравляем маму и всю большую семью с рождением четырех сыновей! Желаем Арлану, Арсылану, Алихану и Амирхану крепкого здоровья, а родителям - радости и благополучия, - говорится в сообщении.

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