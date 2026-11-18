Можно ли выбрать, от какого пособия отказаться: разъяснение Минтруда РК

При оформлении добровольного отказа от соцвыплат через eGov казахстанцы могут закрыть как одно конкретное пособие, так и сразу несколько. В ведомстве объяснили порядок подачи заявления и условия возврата выплат.

Получатели соцвыплат в Казахстане не обязаны отказываться сразу от всех пособий - система позволяет выбрать только одну или несколько конкретных выплат, сообщили в Минтруда РК. Сервис "Добровольный отказ от социальных выплат" работает на портале eGov.kz и в приложении eGov Mobile.

Услуга доступна только гражданам с высоким и состоятельным уровнем материального благополучия. Отказ остается добровольным и не накладывает никаких обязательств.

Как подать заявление онлайн

Оформить отказ можно без посещения ЦОНа в три шага:

Авторизуйтесь. Войдите в личный кабинет на eGov.kz или в приложение eGov Mobile - система автоматически загрузит ФИО, ИИН, дату рождения и адрес регистрации.

Войдите в личный кабинет на eGov.kz или в приложение eGov Mobile - система автоматически загрузит ФИО, ИИН, дату рождения и адрес регистрации. Выберите пособия. Под личными данными отобразится список всех текущих выплат. Отметьте галочкой одно или несколько пособий, от которых хотите отказаться, и нажмите "Подписать и отправить".

Под личными данными отобразится список всех текущих выплат. Отметьте галочкой одно или несколько пособий, от которых хотите отказаться, и нажмите "Подписать и отправить". Подтвердите действие. На экране появится окно подтверждения: на этом этапе заявку ещё можно отменить. После нажатия кнопки "Подтвердить" заявление уйдет в систему, а пользователю предложат оценить сервис по пятибалльной шкале.

Повторное обращение и безопасность

Если со временем материальное положение изменится, гражданин вправе в любой момент подать заявление на пособие заново.

В Минтруда также напомнили, что сервис работает только на официальном портале eGov.kz и в приложении eGov Mobile - переходить по сторонним ссылкам в сети небезопасно из-за риска утечки персональных данных.