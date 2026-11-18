Министр культуры и информации Арман Кырыкбаев представил в Курултае поправки по вопросам онлайн-платформ и масс-медиа.

В Казахстане планируют запретить регистрацию в социальных сетях пользователям, не достигшим 16-летнего возраста. Поправки по вопросам онлайн-платформ и масс-медиа представил в Курултае министр культуры и информации Арман Кырыкбаев.

По словам главы ведомства, один из главных акцентов в документе сделан на безопасности детей в цифровой среде. Он пояснил, что сейчас у несовершеннолетних есть практически неограниченный доступ к информации на онлайн-платформах, включая вредный и деструктивный контент, а действующие правила не предусматривают достаточных возрастных фильтров при создании аккаунтов. В связи с этим пользователям до 16 лет предлагают закрыть возможность регистрации на таких площадках, а их владельцев и представительства - обязать внедрить механизмы возрастной верификации.

- Запрет не будет распространяться на мессенджеры, используемые для межличностного общения, взаимодействия с родителями и учителями, - отметил Арман Кырыкбаев.

Пока это только проект закона - документ одобрен в первом чтении, и при дальнейшей работе над ним нормы могут уточнить.

