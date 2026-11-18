По данным областного управления здравоохранения, с 1 октября по 17 ноября 2026 года в регионе выявили 45 случаев кори. Для сравнения, за аналогичный период 2025 года было зарегистрировано 78 заболевших. Сейчас в стационарах находятся семь пациентов с подтвержденным диагнозом и подозрением на него: у четверых инфекцию подтвердили лабораторно, по трем остальным окончательных результатов еще нет. Анализ прививочного статуса показал, что большинство госпитализированных не были привиты против кори.

Медики напоминают, что вакцинация остается наиболее эффективным способом защиты от инфекции и ее осложнений. Несмотря на снижение числа заболевших по сравнению с прошлым годом, жителям рекомендуют не пренебрегать профилактикой.

Тем временем в областной инфекционной больнице скончался ребенок, доставленный из Жылыойского района. Как сообщили в управлении здравоохранения, 14 ноября 2026 года ребенка санитарной авиацией доставили в Атыраускую областную инфекционную больницу. До этого он проходил лечение в районной больнице.

- При поступлении состояние пациента оценивалось как крайне тяжелое. На фоне основного заболевания у него развились двусторонняя пневмония, дыхательная и сердечная недостаточность. Несмотря на проведенную интенсивную терапию, спасти ребенка не удалось, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее ряд СМИ сообщили, что причиной смерти стала корь. Однако в официальном комментарии облздрава этот диагноз не подтвердили. В ведомстве не уточнили, была ли у малыша лабораторно выявлена коревая инфекция и связана ли она с развившимися осложнениями.

Мадина Джаналиева