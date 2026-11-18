До 4 млрд кубометров газа в год: на Карачаганаке заработал шестой компрессор

Проект не только укрепит нефтегазовую отрасль, но и обеспечил работой около двух тысяч местных жителей.

На Карачаганакском месторождении ввели в работу шестой компрессор, пояснили в пресс-службе акимата ЗКО. Он сможет закачивать обратно в пласт до 4 миллиардов кубометров газа ежегодно. На торжественной церемонии запуска побывали аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев, представители министерства энергетики, ТОО "PSA", компаний-партнеров и руководства КПО.

Аким напомнил, что в марте 2023 года во время рабочей поездки в регион президент Касым-Жомарт Токаев поручил и дальше развивать нефтегазовую сферу.

- Глава государства отметил вклад компании в развитие социальных проектов и экономику региона. Сегодня мы запускаем важный для всей страны проект - отличный пример того, как государство и инвесторы могут эффективно работать вместе. Спасибо международным партнерам, инженерам, строителям и команде ТОО "PSA" во главе с Бекетом Избастиным за то, что вовремя и качественно воплотили этот проект в жизнь, - подчеркнул Нариман Турегалиев.

Он также отметил, что для властей принципиально важно привлекать казахстанский бизнес, отечественные кадры и давать людям работу. На строительстве нового компрессора трудились около двух тысяч местных жителей.

Новый агрегат поможет снизить газовый фактор и сохранить стабильную добычу жидких углеводородов. Запуск шестого компрессора открывает новую страницу в истории Карачаганака и показывает, что КПО способна воплощать в жизнь проекты мирового уровня.

Кроме того, КПО помогает развивать инфраструктуру и социальную сферу региона. В 2025–2026 годах завершили и сдали 24 проекта. Благодаря сотрудничеству участники программы "Ауыл аманаты" продали компании местной продукции на 1,3 миллиарда тенге. Главная цель всех этих мер - сделать жизнь в регионе комфортнее.