До пяти лет колонии за «шутку» о бомбе: МВД предупредило казахстанцев

С начала 2026 года в Казахстане завели уголовные дела за ложные сообщения о терроризме на 23 человека - семеро из них оказались подростками. В полиции напомнили об ответственности за опасные розыгрыши.

Как сообщили в МВД, злоумышленники отправляют угрозы о якобы заложенных взрывных устройствах или готовящихся поджогах по телефону, электронной почте, через мессенджеры и соцсети. Среди задержанных фигурантов - школьники в возрасте от 14 до 17 лет.

В полиции подчеркнули, что несовершеннолетние нередко воспринимают такие поступки как безобидный розыгрыш или способ привлечь внимание - в сети это явление называют "сваттингом".

- Но за каждой такой "шуткой" - реальные последствия. Эвакуируются школы, больницы и другие учреждения. На место направляются полицейские, спасатели и специальные службы. Нарушается привычная жизнь сотен людей, расходуются значительные государственные ресурсы, - подчеркнули в полиции.

В министерстве напомнили, что уголовная ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма в стране наступает с 14 лет.

- За это преступление предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Кроме того, на виновных возлагается обязанность возместить причиненный ущерб, включая расходы на выезд и работу экстренных служб. Таким образом, одна необдуманная выходка может обернуться не только уголовным наказанием, но и серьезными финансовыми последствиями для семьи, - отметили в МВД.

Полицейские настоятельно рекомендуют родителям контролировать активность детей в интернете и объяснять им, что анонимность в сети не спасет от наказания. Также граждан просят не пересылать фейковые сообщения об угрозах, а сразу сообщать о них в правоохранительные органы.