Самолет разваливался прямо в воздухе: 520 человек погибли в страшной авиакатастрофе

12 августа 1985 года обычный пассажирский рейс из Токио в Осаку превратился в одну из самых страшных авиакатастроф в истории гражданской авиации. Через несколько минут после взлета у самолета Boeing 747 произошла серьезная разгерметизация, после которой он потерял большую часть систем управления. Огромный лайнер продолжал лететь еще около 32 минут, пока экипаж отчаянно пытался удержать его в воздухе. В итоге самолет врезался в гору в центральной части Японии. Из 524 человек, находившихся на борту, выжили только четверо. Погибли 520 человек, передает МойГород.

Эта катастрофа стала крупнейшей в истории авиации по числу погибших в результате крушения одного самолета. Ее расследование раскрыло цепочку технических ошибок, начавшуюся за семь лет до трагедии.

Обычный рейс, который закончился катастрофой

Самолет Japan Airlines выполнял внутренний рейс JL123 по маршруту Токио — Осака. Это был Boeing 747SR — специальная модификация широкофюзеляжного лайнера, рассчитанная на частые перелеты на относительно небольшие расстояния.

На борту находились 524 человека: 509 пассажиров и 15 членов экипажа. Самолет вылетел из токийского аэропорта Ханэда вечером 12 августа 1985 года.

Первые минуты полета проходили штатно. Однако примерно через 12 минут после взлета, когда лайнер уже набрал высоту, в его задней части произошел мощный хлопок.

Борт JA8119. Фото: Википедия

Позже выяснилось, что разрушилась герметичная переборка в хвостовой части фюзеляжа. Из-за этого произошла резкая разгерметизация, а вместе с ней — разрушение части хвостовой конструкции и повреждение систем самолета.

Пассажирский лайнер фактически лишился возможности нормально управляться.

Почему самолет продолжал лететь без нормального управления

Одним из самых необычных обстоятельств катастрофы стало то, что самолет не упал сразу после повреждения.

Разрушение хвостовой части привело к потере всех четырех гидравлических систем. Именно они обеспечивали работу основных органов управления: руля направления, рулей высоты и элеронов.

Без них пилоты практически не могли управлять самолетом привычным способом. Лайнер начал совершать резкие колебания, менять высоту и направление движения. Экипаж пытался стабилизировать полет, используя изменение тяги двигателей.

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Пилоты связывались с диспетчерами и сообщали о проблемах. Они рассматривали возможность возвращения в Токио и посадки в других аэропортах.

Однако поврежденный самолет становился все менее управляемым. Он начал терять высоту, а затем несколько раз приближался к горным склонам.

На протяжении примерно 32 минут экипаж боролся за возможность посадить лайнер. Но удержать его на безопасной траектории не удалось.

Падение в горах и спасательная операция

Около 18:56 по местному времени 12 августа самолет столкнулся с горным хребтом Осутaka в префектуре Гумма. После удара начался пожар, обломки оказались разбросаны по склонам горы.

Маршрут Boeing 747. Фото: Википедия

Место крушения находилось в труднодоступной горной местности. Хотя поисково-спасательные мероприятия начались сразу после исчезновения самолета, спасателям потребовалось время, чтобы точно определить место падения и добраться до него. Основные наземные спасательные подразделения прибыли к обломкам только утром следующего дня.

13 августа спасатели обнаружили четырех выживших — двух женщин и двух девочек. Все они находились в хвостовой части самолета, которая отделилась от основной конструкции при разрушении лайнера. По сообщениям того времени, одна из пассажирок и ее дочь провели в обломках около 17 часов до обнаружения.

Из 524 человек на борту выжили только четверо. Погибли 505 пассажиров и все 15 членов экипажа.

Ошибка, допущенная за семь лет до катастрофы

Одним из самых важных открытий расследования стало то, что разрушение самолета было связано с ремонтом, проведенным задолго до трагического рейса.

В 1978 году этот же Boeing 747 получил повреждения хвостовой части при жестком приземлении в аэропорту Осаки. Самолет задел взлетно-посадочную полосу задней частью фюзеляжа. После происшествия потребовался серьезный ремонт герметичной переборки, отделяющей пассажирскую кабину от хвостового отсека.

Работы выполняли специалисты Boeing. Однако, согласно выводам японской комиссии по расследованию, ремонт был проведен с нарушением предусмотренной технологии.

Салон самолета Boeing 747SR-100. Фото: Википедия

Вместо правильного соединения элементов переборки использовали конструкцию, которая не обеспечивала необходимую прочность. В последующие годы при каждом полете самолет проходил циклы изменения давления: во время набора высоты давление в салоне поддерживалось выше наружного, а после посадки выравнивалось.

Постепенно в месте неправильного соединения начали появляться микроскопические трещины. Они увеличивались после каждого цикла полета, пока конструкция не потеряла способность выдерживать нагрузку.

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Вечером 12 августа 1985 года переборка окончательно разрушилась. Воздух из герметичной пассажирской кабины с огромной силой попал в хвостовую часть, повредил ее конструкцию и привел к разрушению значительной части вертикального оперения. Одновременно были повреждены все четыре гидравлические системы управления.

Таким образом, катастрофа произошла не из-за внезапной ошибки пилотов или плохой погоды. Ее причиной стала техническая неисправность, корни которой уходили в ремонт, выполненный за семь лет до крушения.

Почему эта катастрофа изменила подход к безопасности авиации

После трагедии Japan Airlines столкнулась с масштабным кризисом доверия. Компания принесла извинения семьям погибших, а ее руководство приняло ответственность за произошедшее. Катастрофа стала одним из самых серьезных испытаний для японской гражданской авиации.

Расследование показало, насколько опасными могут быть ошибки при ремонте самолетов, даже если внешне после технического обслуживания воздушное судно выглядит исправным.

Обломки самолета. Фото: Википедия

Особое внимание после этого стали уделять контролю качества ремонтных работ, проверке герметичных конструкций фюзеляжа и выявлению усталостных повреждений металла. История рейса JL123 также стала важным примером того, как небольшая ошибка в конструкции может спустя годы привести к катастрофическим последствиям.

В 2006 году Japan Airlines открыла Центр безопасности полетов, где хранятся обломки самолета, поврежденная переборка, личные вещи пассажиров и другие материалы, связанные с катастрофой. Его создали в том числе для обучения сотрудников и сохранения памяти о погибших.

Самая страшная особенность этой катастрофы

Рейс Japan Airlines 123 вошел в историю не только из-за количества погибших. Это одна из редких авиакатастроф, в которых огромный пассажирский самолет продолжал оставаться в воздухе около получаса после практически полной потери основных систем управления.

На протяжении этих минут экипаж пытался спасти самолет, а пассажиры находились в ситуации, которую невозможно было предугадать при обычном перелете.

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Сегодня эта трагедия остается напоминанием о том, что безопасность авиации зависит не только от действий пилотов во время полета. Она начинается задолго до взлета — с проектирования самолета, качества его ремонта, технических проверок и ответственности специалистов, которые допускают воздушное судно к эксплуатации.