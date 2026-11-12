Самолёт развалился в воздухе и рухнул на жилые дома: погибли 265 человек

Ровно 25 лет назад, 12 ноября 2001 года, Нью-Йорк потрясла одна из крупнейших авиакатастроф в истории США. Самолёт Airbus A300 авиакомпании American Airlines, выполнявший рейс из аэропорта имени Джона Кеннеди в Санто-Доминго (Доминиканская Республика), рухнул на жилые дома в районе Рокавей в боро Куинс. Погибли все 260 человек, находившиеся на борту, а также пять жителей района, передает МойГород.

Последний рейс American Airlines

Самолёт Airbus A300-605R с регистрационным номером N14053 выполнял рейс AA587. Утром 12 ноября он готовился к вылету из международного аэропорта имени Джона Кеннеди. На борту находились 251 пассажир и девять членов экипажа.

Рейс направлялся в столицу Доминиканской Республики — Санто-Доминго. Среди пассажиров было много доминиканцев, которые летели на родину или навещать родственников.

Самолёт вылетел примерно в 9:14 утра по местному времени. Через несколько минут после взлёта экипаж столкнулся с сильной турбулентностью в следе воздушного судна, которое взлетело перед ними. Впереди находился Boeing 747 Japan Airlines.

Разбившийся самолет Airbus A300B4-605R за 12 лет до катастрофы

Фото: JetPix/Wikimedia Commons

Вскоре после этого пилоты начали активно воздействовать на руль направления. Самолёт резко отклонялся из стороны в сторону, а затем потерял вертикальный стабилизатор — крупную часть хвостового оперения, необходимую для сохранения путевой устойчивости.

Без неё управление самолётом стало практически невозможным. Airbus перешёл в неконтролируемое падение и рухнул на жилую застройку Куинса.

25 лет назад самолёт рухнул на жилой район Нью-Йорка: в авиакатастрофе погибли 265 человек

12 ноября 2001 года в Нью-Йорке произошла одна из самых трагических авиакатастроф в истории США. Самолёт Airbus A300 авиакомпании American Airlines, направлявшийся в Доминиканскую Республику, потерпел крушение вскоре после взлёта из аэропорта имени Джона Кеннеди. Лайнер упал на жилой район Бель-Харбор в боро Куинс. Погибли все 260 человек, находившиеся на борту, и ещё пять человек на земле.

Трагедия произошла всего через два месяца после терактов 11 сентября, поэтому первые сообщения о падении самолёта вызвали в городе особую тревогу. Многие жители опасались нового нападения. Однако последующее расследование показало, что причиной катастрофы стала потеря управления воздушным судном после разрушения хвостового оперения.

Фото: JetPix/Wikimedia Commons

Последний полёт рейса AA587

Утром 12 ноября Airbus A300-605R с регистрационным номером N14053 готовился к регулярному рейсу AA587 из Нью-Йорка в Санто-Доминго — столицу Доминиканской Республики.

На борту находились 251 пассажир и девять членов экипажа: два пилота и семь бортпроводников. Самолёт вылетел из международного аэропорта имени Джона Кеннеди примерно в 9:14 утра по местному времени.

Впереди него с той же взлётной полосы незадолго до этого поднялся Boeing 747 японской авиакомпании Japan Airlines. После взлёта Airbus попал в следовую турбулентность, оставленную предыдущим самолётом. Это явление возникает из-за вихревых потоков воздуха, которые образуются за летящим воздушным судном.

Вскоре после этого началась цепочка событий, приведшая к катастрофе.

Как самолёт потерял управление

Согласно расследованию Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB), второй пилот, управлявший самолётом в момент происшествия, начал активно использовать педали руля направления, пытаясь компенсировать движения воздушного судна.

Однако последовательные и чрезмерные отклонения руля создали критическую нагрузку на вертикальный стабилизатор — крупную часть хвостового оперения, которая помогает самолёту сохранять устойчивость и направление полёта.

В результате хвостовой стабилизатор вместе с рулём направления отделился от фюзеляжа. Обломки обнаружили в заливе Джамейка, примерно в полутора километрах от основного места падения самолёта.

После разрушения хвостового оперения лайнер потерял устойчивость. Позже от него отделились оба двигателя. Самолёт рухнул на жилую застройку Бель-Харбора, где после удара начался сильный пожар.

Расследование установило, что причиной отделения стабилизатора стали аэродинамические нагрузки, превысившие расчётные пределы конструкции. При этом специалисты также указали на особенности конструкции системы управления рулём направления Airbus A300-600 и отдельные элементы программы подготовки пилотов American Airlines, которые способствовали возникновению опасных действий в кабине.

Что происходило на месте катастрофы

Падение самолёта пришлось на жилую часть Бель-Харбора. Удар сопровождался мощным взрывом и пожаром. Огонь охватил место крушения и повредил расположенные поблизости дома. На место прибыли пожарные, полицейские, медики и спасательные службы.

Фото: JetPix/Wikimedia Commons

Ситуацию осложняли разрушения и сильное задымление. В первые минуты после катастрофы многие жители не понимали, что произошло. С учётом недавних терактов 11 сентября некоторые очевидцы предполагали, что Нью-Йорк вновь подвергся атаке.

Вскоре стало известно, что погибли все 260 человек на борту. Кроме того, жертвами стали пять человек, находившихся на земле. Общее число погибших составило 265 человек.

Что выяснило расследование

Расследование катастрофы продолжалось несколько лет. Специалисты изучали записи бортовых самописцев, исследовали обломки самолёта, проводили испытания системы управления и восстанавливали последние минуты полёта.

В октябре 2004 года Национальный совет по безопасности на транспорте США опубликовал окончательный отчёт. Согласно его выводам, непосредственной причиной катастрофы стали ненужные и чрезмерные действия второго пилота на педалях руля направления. Они привели к разрушению вертикального стабилизатора в воздухе.

При этом ответственность не сводилась исключительно к действиям пилота. В отчёте отдельно рассматривались конструктивные особенности системы управления Airbus A300-600 и недостатки отдельных элементов программы подготовки экипажей American Airlines.

После расследования специалисты выпустили рекомендации по повышению безопасности полётов, совершенствованию подготовки пилотов и предотвращению чрезмерных нагрузок на системы управления самолётов.

Память о 265 погибших

Авиакатастрофа стала тяжёлым ударом для Нью-Йорка и особенно для доминиканской общины города. Многие пассажиры рейса AA587 были выходцами из Доминиканской Республики или имели доминиканские корни. Они летели на родину, чтобы навестить близких и провести время с семьями.

В память о погибших в районе Рокавей-Парк установили мемориал. На его стене высечены имена всех 265 жертв. Каждый год 12 ноября там проводят памятные мероприятия, во время которых зачитывают имена погибших и объявляют минуту молчания примерно в то время, когда самолёт потерпел крушение.

Сегодня авиакатастрофа рейса American Airlines AA587 остаётся одной из самых смертоносных в истории гражданской авиации США. Спустя четверть века родственники погибших и жители района продолжают собираться у мемориала, чтобы почтить память тех, чьи жизни оборвались 12 ноября 2001 года.