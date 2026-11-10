Пассажирский лайнер столкнулся с учебным самолетом: погибли 144 человека

25 сентября 1978 года над американским городом Сан-Диего произошла одна из крупнейших авиационных катастроф в истории США. Пассажирский Boeing 727 авиакомпании Pacific Southwest Airlines столкнулся с небольшим учебным самолетом Cessna 172. В результате погибли 144 человека, включая людей, находившихся на земле. Причиной трагедии стали ошибки экипажа и недостатки системы управления воздушным движением, передает МойГород.

Как произошла катастрофа

Утром 25 сентября пассажирский рейс PSA 182 выполнял маршрут из Сакраменто в Сан-Диего с промежуточной посадкой в Лос-Анджелесе. На борту Boeing 727 находились 128 пассажиров и семь членов экипажа.

В это же время небольшой самолет Cessna 172, принадлежавший летному центру Gibbs, выполнял учебно-тренировочный полет. В кабине находились два человека: инструктор и пилот, проходивший обучение.

Оба воздушных судна находились в районе аэропорта Линдберг-Филд в Сан-Диего. Cessna набирала высоту, направляясь на северо-восток, а пассажирский Boeing заходил на посадку.

Диспетчеры предупредили экипаж авиалайнера о небольшом самолете поблизости. Пилоты сообщили, что видят его, после чего получили разрешение самостоятельно сохранять визуальное разделение между воздушными судами.

Разбившийся самолёт за 3 месяца до катастрофы. Фото: Википедия

Однако во время дальнейшего снижения экипаж Boeing потерял Cessna из виду. Пилоты предположили, что небольшой самолет уже остался позади, и продолжили заход на посадку. При этом диспетчерам не сообщили, что визуальный контакт был утрачен.

Позже диспетчер повторно предупредил экипаж о местонахождении Cessna. Пилоты обсуждали положение небольшого самолета, но не смогли точно определить, где он находится.

В 9:01 по местному времени, на высоте около 790 метров, два самолета столкнулись в воздухе примерно в пяти километрах от аэропорта. Cessna практически сразу разрушилась, а правое крыло Boeing получило серьезные повреждения. На пассажирском самолете начался пожар, после чего он потерял управление и стал снижаться.

Оба воздушных судна рухнули в жилом районе Норт-Парк.

Сколько человек погибло

Катастрофа унесла жизни 144 человек.

На борту Boeing 727 находились 135 человек — все они погибли. Два человека, находившиеся в Cessna 172, также не выжили. Еще семь человек погибли на земле, в жилых домах, на которые упали обломки самолетов.

Кроме того, девять человек получили ранения. В результате падения воздушных судов и последовавших пожаров 22 жилых дома были повреждены или полностью разрушены.

Второе воздушное судно. Фото: Википедия

На момент происшествия это была крупнейшая авиакатастрофа в истории США по числу погибших в результате столкновения воздушных судов в воздухе. Она также остается самой смертоносной авиационной катастрофой в истории Калифорнии.

Почему самолеты столкнулись

Расследованием занимался Национальный совет по безопасности на транспорте США

По итогам расследования специалисты установили, что основной причиной катастрофы стало несоблюдение экипажем рейса PSA 182 условий разрешения на визуальное разделение воздушных судов. В частности, пилоты не сообщили диспетчерам, что больше не видят Cessna.

При этом расследование выявило и недостатки в работе системы управления воздушным движением. Действовавшие тогда процедуры позволяли диспетчерам использовать визуальное разделение самолетов даже в ситуациях, когда можно было обеспечить безопасный интервал с помощью радиолокационного контроля по высоте или расстоянию.

Примечательно, что незадолго до столкновения в диспетчерском центре сработала система предупреждения о возможном конфликте траекторий двух самолетов. Однако диспетчер не передал информацию о тревожном сигнале диспетчерам аэропорта, поскольку считал, что экипаж Boeing продолжает видеть небольшой самолет.

Таким образом, катастрофа стала результатом нескольких ошибок и недостатков, связанных как с действиями пилотов, так и с организацией воздушного движения.

Как катастрофа повлияла на авиационную безопасность

Последствия катастрофы. Фото: Википедия

После трагедии NTSB направил Федеральному управлению гражданской авиации США (FAA) ряд рекомендаций. В частности, специалисты предложили пересмотреть правила визуального разделения самолетов, усилить радиолокационный контроль в районе аэропорта Сан-Диего и проверить аналогичные процедуры в других аэропортах, где одновременно выполняли рейсы пассажирские и небольшие частные воздушные суда.

Катастрофа также стала одним из событий, ускоривших развитие и внедрение бортовых систем предупреждения столкновений. Такие технологии помогают экипажам своевременно обнаруживать потенциально опасное сближение с другими воздушными судами и получать рекомендации по изменению траектории полета.

В Федеральном управлении гражданской авиации США отмечают, что столкновение над Сан-Диего наряду с другими авиационными происшествиями сыграло важную роль в разработке и внедрении подобных систем, которые впоследствии помогли предотвратить множество столкновений в воздухе.