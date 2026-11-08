Пассажирский самолет врезался в гору во время захода на посадку: погибли все на борту

25 апреля 1980 года на испанском острове Тенерифе произошла одна из крупнейших авиационных катастроф в истории британской авиакомпании Dan-Air. Самолёт Boeing 727, выполнявший чартерный рейс из Манчестера, разбился в горной местности незадолго до прибытия в аэропорт. На борту находились 146 человек — 138 пассажиров и восемь членов экипажа. Никому из них не удалось выжить. Причиной трагедии стала цепочка ошибок при заходе на посадку, из-за которых лайнер отклонился от безопасного маршрута и столкнулся с горой, передает МойГород.

Рейс из Манчестера, который не завершился посадкой

В тот день Boeing 727 авиакомпании Dan-Air выполнял рейс DA-1008 из британского Манчестера на Тенерифе. Самолёт с регистрационным номером G-BDAN был выпущен в 1966 году и использовался для пассажирских перевозок.

На борту находились 138 пассажиров и восемь членов экипажа. Полёт проходил без заметных происшествий. После прибытия к Канарским островам экипаж связался с диспетчерской службой аэропорта Тенерифе-Север и получил указания для дальнейшего снижения и подготовки к посадке на взлётно-посадочную полосу № 12.

Погодные условия в районе аэропорта были непростыми: наблюдались облачность и морось, а в горной местности облака закрывали часть рельефа. Самолёт выполнял полёт по приборам, поэтому пилоты должны были особенно точно следовать навигационным указаниям и контролировать высоту относительно окружающих возвышенностей.

Неоднозначные указания и потеря ориентации

Фото: Википедия

Во время подготовки к посадке диспетчер сообщил экипажу о схеме ожидания в районе радиомаяка Foxtrot Papa. При этом речь шла о неопубликованной схеме, а переданная информация оказалась недостаточно ясной.

Экипаж получил указание выполнить определённый манёвр, однако пилоты не до конца разобрались в его последовательности. Они не запросили дополнительных разъяснений и начали действовать, ориентируясь на собственное понимание переданной команды.

В результате самолёт отклонился от предусмотренного маршрута. Согласно материалам расследования, Boeing 727 прошёл мимо навигационного ориентира, не вышел на необходимый радиал и оказался в районе, где безопасная минимальная высота полёта была значительно выше той, на которой находился лайнер.

Диспетчерская служба также не смогла правильно определить фактическое положение самолёта. Несмотря на сложившуюся ситуацию, экипажу разрешили снизиться до 5 тысяч футов. Это дополнительно уменьшило запас высоты над горной местностью.

Последние секунды перед столкновением

Когда самолёт оказался слишком близко к горному рельефу, сработала система предупреждения о приближении к земле — GPWS. Она должна была предупредить пилотов об опасности столкновения.

Сигнал прозвучал примерно за 27 секунд до удара, однако затем временно прекратился, когда самолёт пролетел над глубокой долиной. Это могло создать у командира ложное ощущение, что предпринятый манёвр помог избежать опасности.

Пилоты пытались изменить направление движения, но лайнер продолжал находиться на опасной высоте. В 13:21 по Гринвичу командир передал диспетчеру последнее сообщение: экипаж получил предупреждение о близости земли.

Примерно через две секунды после этой передачи Boeing 727 врезался в склон горы на высоте около 1662 метров над уровнем моря. Удар оказался настолько сильным, что самолёт полностью разрушился, а обломки разбросало по большой территории.

Все 146 человек, находившиеся на борту, погибли.

Расследование установило несколько причин катастрофы

Поисковые работы осложнялись тем, что самолёт упал в необитаемой горной местности, скрытой облаками. Об исчезновении лайнера сообщили спустя некоторое время после катастрофы, а обломки обнаружили лишь через несколько часов.

Расследование проводила испанская комиссия по расследованию авиационных происшествий. Впоследствии был подготовлен официальный отчёт, опубликованный в июле 1981 года. В работе также участвовали британские специалисты.

Мемориал жертвам катастрофы в Манчестере. Фото: Википедия

Испанская комиссия пришла к выводу, что непосредственной причиной катастрофы стало решение командира воздушного судна направить самолёт в район с высокой горной местностью, не учитывая должным образом высоту полёта и необходимость сохранять безопасное расстояние от рельефа.

Среди сопутствующих факторов назвали неточную навигацию, недостаточно чёткое понимание полученных указаний, неопубликованную схему ожидания и отсутствие должного взаимодействия между командиром и вторым пилотом. В отчёте также отмечалось, что второй пилот не проконтролировал действия командира так, как того требовали инструкции авиакомпании.

Британская сторона в целом согласилась с выводами испанской комиссии, но отдельно указала на неоднозначность указаний диспетчера. По мнению британских специалистов, разрешение на снижение до 5 тысяч футов было выдано без достаточного учёта опасностей горного рельефа. В дополнении к отчёту отмечалось, что если бы самолёту не разрешили снижаться ниже 7 тысяч футов во время выполнения манёвра, катастрофы можно было бы избежать.

Одна из крупнейших трагедий в истории Dan-Air

Катастрофа рейса DA-1008 стала крупнейшей авиакатастрофой с гибелью пассажиров за всю историю британской авиакомпании Dan-Air. Она также стала одной из самых тяжёлых трагедий с участием Boeing 727.

После расследования специалисты рекомендовали уделить особое внимание точности навигации, контролю безопасной высоты и взаимодействию между членами экипажа. Отдельно подчёркивалась необходимость запрашивать разъяснения у диспетчеров, если полученные инструкции вызывают сомнения.

Трагедия на Тенерифе показала, насколько опасной может стать цепочка ошибок, когда неточные навигационные действия, неоднозначные указания и недостаточная координация экипажа складываются в одну критическую ситуацию. Всего несколько минут отделяли пассажиров рейса DA-1008 от благополучного прибытия на остров, однако самолёт так и не добрался до аэропорта.