Дождь со снегом и порывистый ветер: прогноз погоды в ЗКО на 18 ноября

Синоптики предупредили жителей западных регионов Казахстана о туманах, порывистом ветре и ночных заморозках в среду, 18 ноября.

По данным РГП "Казгидромет", завтра, 18 ноября, в Западно-Казахстанской области ночью возможны дождь со снегом и гололед, утром ожидается туман, а днем порывы ветра достигнут 15-20 м/с. В Уральске ночью и утром ожидаются туман и гололедица на дорогах, температура ночью составит -4...-6 °C, днем - +3...+5 °C.

В Атырауской области день пройдет без осадков, но ночью и утром на западе и севере региона ожидается туман. Температура воздуха ночью опустится до 0...-2 °C, днем потеплеет до +4...+6 °C.

В Мангистауской области ночью и утром возможен туман, а ветер усилится до 15-20 м/с. В Актау также ожидается сильный ветер и временами осадки, ночью будет +1...+3 °C, днем воздух прогреется до +11...+13 °C.

В Актюбинской области ночью прогнозируют дождь со снегом и гололед, а утром ожидается туман. В Актобе ночью и утром также будет туман, столбики термометров ночью покажут -1...-3 °C, днем - 0...+2 °C.