Один из самых опасных вулканов мира проснулся: тысячи людей оказались под угрозой

В Гватемале усилилась активность вулкана Фуэго, который считается одним из наиболее активных в Центральной Америке. Во время мощной фазы извержения в августе 2026 года раскаленные потоки вулканического материала начали спускаться по склонам, а облака пепла распространились на десятки километров. Власти объявили тревогу и организовали эвакуацию жителей близлежащих населенных пунктов.

По данным агентства Reuters, 4 августа власти распорядились вывезти людей из двух населенных пунктов — Эль-Порвенир и Лас-Лахитас, расположенных в муниципалитете Сан-Хуан-Алотенанго. Извержение сопровождалось выбросами пепла и пирокластическими потоками — стремительными облаками раскаленного газа, пепла и обломков горных пород. Они спускались сразу по пяти ущельям на склонах вулкана, передает МойГород со ссылкой на материал Mirror.

В последующие дни масштаб эвакуации увеличился. По информации Associated Press, около 1,7 тысячи человек из не менее чем 18 населенных пунктов были размещены во временных убежищах. В трех департаментах страны объявили повышенный уровень тревоги, а из-за распространения пепла приостановили занятия в некоторых школах и закрыли участок важной автомобильной дороги.

При этом на 17 ноября нет подтверждений новой эвакуации двух поселений. Вулкан продолжает проявлять активность, однако августовская эвакуация была связана с отдельной фазой усиления извержения.

Почему вулкан Фуэго представляет такую опасность

Фуэго расположен примерно в 30 километрах к югу от столицы Гватемалы. Его высота составляет около 3,8 тысячи метров. Название вулкана переводится с испанского как «огонь».

Это стратовулкан — высокая конусообразная гора, сформированная из чередующихся слоев лавы, пепла и других вулканических материалов. Фуэго известен частыми взрывными извержениями, во время которых выбрасывает раскаленные обломки, газ и пепел.

Особую опасность представляют пирокластические потоки. Они состоят из смеси горячих газов, вулканического пепла и камней, которая с огромной скоростью движется вниз по склонам. Температура такого потока может быть чрезвычайно высокой, а его скорость позволяет преодолевать значительные расстояния за короткое время.

Фото: REUTERS/Cristina Chiquin

В отличие от обычного облака пепла, пирокластический поток способен разрушать здания, уничтожать растительность и представлять смертельную угрозу для людей даже на удалении от кратера.

Кроме того, после извержений на склонах накапливаются пепел и обломки пород. Во время сильных дождей они могут смешиваться с водой и образовывать лахары — мощные грязекаменные потоки, которые способны спускаться по речным руслам и ущельям, разрушая все на своем пути.

Что произошло во время последнего мощного извержения

Новая фаза усиления активности началась 3 августа 2026 года. На следующий день вулкан стал выбрасывать больше пепла и раскаленного материала, а пирокластические потоки начали спускаться по нескольким ущельям.

По данным вулканологов, отдельные потоки преодолевали расстояние от пяти до семи километров от кратера. Столбы пепла поднимались на несколько километров, а их распространение зависело от направления ветра.

Эвакуированные из районов вокруг вулкана Фуэго семьи располагаются во временном убежище в Сан-Хуан-Алотенанго.Фото: AP Photo

Власти опасались, что при дальнейшем усилении извержения потоки могут приблизиться к населенным пунктам. Поэтому было принято решение о превентивной эвакуации жителей наиболее опасных районов.

Кроме того, из-за пепла возникли проблемы с дорожным движением и работой образовательных учреждений. Жителям рекомендовали использовать защитные маски, закрывать емкости с питьевой водой и не приближаться к кратеру и ущельям, по которым могут двигаться раскаленные массы.

По информации Associated Press, во время этой фазы извержения около 29 тысяч человек столкнулись с последствиями выпадения вулканического пепла. При этом на момент публикации агентство не сообщало о погибших или разрушенных зданиях в результате этой конкретной активности.

Вулкан уже уничтожал целые населенные пункты

Особое беспокойство властей связано с тем, что Фуэго уже становился причиной одной из самых тяжелых природных катастроф в современной истории Гватемалы.

3 июня 2018 года произошло мощное извержение, сопровождавшееся выбросами пепла и пирокластическими потоками. Раскаленные массы обрушились на населенные районы, в том числе на поселение Сан-Мигель-Лос-Лотес.

Потоки вулканического материала накрыли дома, дороги и сельскохозяйственные территории. Многие жители не успели эвакуироваться, поскольку опасность развивалась чрезвычайно быстро.

В результате катастрофы погибли более 200 человек, сотни получили ранения, а целые районы оказались разрушены. Последствия извержения затронули большое количество жителей страны.

Именно трагедия 2018 года заставляет власти особенно внимательно следить за любыми признаками усиления активности Фуэго. Даже относительно небольшое изменение характера извержения может потребовать срочных мер защиты населения.

Продолжает ли вулкан извергаться сейчас

По состоянию на середину ноября 2026 года Фуэго сохраняет взрывную активность. Согласно сообщениям гватемальских властей от 13 ноября, вулкан производил от трех до пяти взрывов в час. Столбы газа и пепла поднимались примерно до 4,7 тысячи метров над уровнем моря, а частицы пепла могли переноситься ветром на расстояние до 60 километров.

Потоки лавы вырываются из кратера вулкана Фуэго, вид из Сан-Хуан-Алотенанго. Фото: AP Photo

14 ноября, по данным INSIVUMEH, фиксировалось уже от пяти до восьми слабых и умеренных взрывов в час. Высота пепловых столбов достигала 4,8 тысячи метров над уровнем моря.

При этом в сообщении CONRED от 13 ноября отдельно отмечалось, что инструментальные данные не показывали увеличения активности вулкана. То есть продолжающиеся взрывы и выбросы пепла сами по себе не означают, что началась новая масштабная фаза извержения.

Специалисты продолжают наблюдение за вулканом, поскольку выпадение осадков может спровоцировать лахары. Жителям близлежащих районов рекомендуют следить за предупреждениями экстренных служб и не приближаться к опасным ущельям.

Фуэго остается одним из наиболее активных вулканов Центральной Америки. Его история показывает, что опасность заключается не только в потоках лавы: раскаленные облака газа и пепла, падающие вулканические обломки и грязекаменные потоки способны представлять угрозу для людей на значительном расстоянии от кратера.