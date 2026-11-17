После гибели студентов в КазНУ имени аль-Фараби проведут проверку

Министерство науки и высшего образования инициировало масштабную проверку Казахского национального университета имени аль-Фараби после двух трагических инцидентов со студентами, сообщается на сайте ведомства.

В вуз направят специальную мониторинговую группу. Специалисты оценят, как в университете соблюдают требования закона и внутренних регламентов по охране жизни, здоровья и безопасности учащихся. Кроме того, комиссия проверит эффективность воспитательной и социально-психологической работы.

- Особое внимание будет уделено действующим механизмам выявления и предупреждения конфликтных ситуаций, своевременного реагирования на обращения студентов и оказания им психологической помощи, - отметили в министерстве.

Параллельно ведомство вместе с Управлением молодежной политики Алматы создало межведомственную рабочую группу. В неё вошли сотрудники прокуратуры, полиции, управления по защите прав детей, профессиональные психологи и общественники. Они посетят студенческие общежития города и проведут профилактические встречи с молодежью. По результатам проверок чиновники разработают дополнительные меры для усиления безопасности в студенческой среде.

Поводом для экстренного вмешательства стали две смерти первокурсников за короткий срок.

Накануне в вузе подтвердили гибель студента первого курса факультета географии и природопользования. В департаменте полиции Алматы заявили о задержании подозреваемого, а руководство университета после служебного расследования уволило проректора и декана факультета.

А ранее, 6 ноября, стало известно о смерти студентки первого курса факультета журналистики КазНУ. По данному факту полиция возбудила уголовное дело.