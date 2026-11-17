Угроза из космоса: мощный взрыв может оставить Землю без защиты от солнечного излучения

В глубинах Вселенной происходят взрывы настолько мощные, что за несколько секунд они способны высвободить колоссальное количество энергии. Речь идет о гамма-всплесках — одних из самых ярких и энергетически мощных событий, известных астрономам. Если подобный взрыв произойдет относительно близко к Земле, а поток излучения будет направлен в сторону нашей планеты, последствия могут затронуть даже ее атмосферу.

Ученые рассматривают сценарий, при котором мощный гамма-всплеск способен разрушить значительную часть озонового слоя. Это ослабит естественную защиту Земли от опасного ультрафиолетового излучения Солнца и может привести к серьезным последствиям для живых организмов, передает МойГород.

Что такое гамма-всплески и откуда они появляются

Гамма-всплески (Gamma-ray bursts, GRB) — это короткие, но чрезвычайно мощные выбросы гамма-излучения, возникающие в результате катастрофических событий во Вселенной. Они могут длиться от долей секунды до нескольких минут, однако за это время выделяется огромное количество энергии.

По данным NASA, гамма-всплески относятся к самым мощным взрывным явлениям в космосе. В отдельных случаях их светимость может в триллионы раз превышать светимость Солнца.

Астрономы выделяют два основных типа таких событий.

Первый — короткие гамма-всплески, продолжительность которых составляет менее двух секунд. Обычно они возникают при столкновении двух нейтронных звезд или нейтронной звезды с черной дырой. В результате слияния сверхплотных объектов может образоваться черная дыра, сопровождаемая мощным выбросом энергии.

Второй тип — длинные гамма-всплески, которые продолжаются две секунды и дольше. Их связывают с гибелью массивных звезд, когда их ядро разрушается под действием собственной гравитации. В некоторых случаях этот процесс приводит к образованию черной дыры и выбросу узконаправленных струй вещества, движущихся почти со скоростью света.

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Именно такие струи излучения астрономы и наблюдают как гамма-всплески. Если одна из них направлена в сторону Земли, сигнал может достичь нашей планеты даже с огромного расстояния.

Как космический взрыв может повредить озоновый слой

На первый взгляд может показаться, что космическое излучение должно просто пройти через атмосферу и рассеяться. Однако опасность заключается не только в самом потоке гамма-лучей, но и в химических реакциях, которые он способен запустить.

Когда мощное излучение достигает верхних слоев атмосферы, оно взаимодействует с молекулами азота и кислорода. В результате образуются соединения азота, в частности оксиды азота. Эти вещества способны запускать химические реакции, разрушающие озон.

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Озоновый слой находится преимущественно в стратосфере и выполняет важнейшую функцию: поглощает значительную часть опасного ультрафиолетового излучения Солнца. Если его концентрация существенно снизится, на поверхность Земли будет проникать больше ультрафиолета типа UV-B.

Это может привести к повреждению ДНК живых организмов, повышению риска заболеваний кожи и глаз у людей, а также нарушению развития растений и морских организмов. Особенно уязвимым может оказаться фитопланктон — микроскопические организмы, составляющие основу многих океанических пищевых цепочек.

Насколько серьезными могут быть последствия

В 2005 году группа ученых опубликовала исследование в научном журнале The Astrophysical Journal, посвященное воздействию гамма-всплеска на атмосферу Земли.

Исследователи смоделировали сценарий, при котором наша планета получает мощный поток излучения продолжительностью около 10 секунд. Согласно расчетам, среднее глобальное истощение озонового слоя могло бы составить около 35 процентов, а в отдельных широтах — достигать 55 процентов.

Ученые также установили, что последствия не исчезли бы сразу после завершения космического взрыва. Значительное истощение озонового слоя могло бы сохраняться более пяти лет. При сокращении его содержания на 50 процентов интенсивность ультрафиолетового излучения UV-B на поверхности Земли могла бы увеличиться примерно втрое.

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Подобное развитие событий создало бы серьезную нагрузку на экосистемы. Повышенная доза ультрафиолета могла бы повредить растения, нарушить развитие морских организмов и повлиять на пищевые цепочки. В результате последствия космического события могли бы распространиться далеко за пределы атмосферы и затронуть биосферу в целом.

При этом важно понимать: речь идет о результатах компьютерного моделирования конкретного сценария, а не о прогнозе неизбежной катастрофы.

Мог ли гамма-всплеск уже вызвать массовое вымирание на Земле?

Одна из наиболее интригующих научных гипотез связывает гамма-всплески с древними массовыми вымираниями.

Около 440 миллионов лет назад на Земле произошло позднеордовикское массовое вымирание. Оно стало одним из крупнейших в истории планеты: исчезло около 85 процентов морских видов. В тот период океанические экосистемы пережили серьезные изменения, а климат Земли резко изменился.

Некоторые ученые предположили, что причиной или одним из факторов катастрофы мог стать близкий гамма-всплеск. Согласно этой версии, мощное излучение разрушило часть озонового слоя, после чего на поверхность планеты стало проникать больше ультрафиолета. Это могло повредить морской планктон и другие организмы, находившиеся в верхних слоях воды.

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Исследователи указывали, что подобный сценарий способен объяснить некоторые особенности древнего вымирания. Однако эта версия остается гипотезой. Большинство научных объяснений позднеордовикской катастрофы связывают ее с земными климатическими и океаническими процессами, включая оледенение, изменение уровня моря и содержания кислорода в океане.

Таким образом, доказательств того, что именно гамма-всплеск стал причиной массового вымирания, пока нет.

Ученые уже наблюдали один из самых мощных гамма-всплесков в истории

Гамма-всплески — не просто теоретическое явление. Астрономы регулярно фиксируют подобные события с помощью космических телескопов.

Одним из самых впечатляющих стал всплеск GRB 221009A, зарегистрированный 9 октября 2022 года. Из-за необычайной яркости ученые прозвали его BOAT — «самый яркий из всех».

Фото: Canva

Сигнал шел к Земле около 1,9 миллиарда лет. Несмотря на такое расстояние, всплеск оказался настолько мощным, что временно ослепил некоторые космические приборы, предназначенные для регистрации высокоэнергетического излучения. Его изучали сразу несколько космических обсерваторий, включая телескопы NASA и Европейского космического агентства.

Однако даже это исключительное событие не представляло угрозы для жизни на Земле. Оно продемонстрировало, насколько мощными могут быть гамма-всплески, но произошло слишком далеко, чтобы вызвать предполагаемые катастрофические изменения атмосферы.

Может ли подобный взрыв произойти рядом с Землей?

Теоретически да, однако для опасного воздействия должно совпасть сразу несколько условий.

Во-первых, источник гамма-всплеска должен находиться относительно близко к Солнечной системе. Во-вторых, выброшенная им узконаправленная струя излучения должна быть ориентирована непосредственно на Землю. Если поток направлен в другую сторону, наша планета не получит сопоставимого воздействия.

При этом расстояние само по себе не определяет степень опасности: важны также мощность события, продолжительность всплеска и количество энергии, достигшей атмосферы.

NASA отмечает, что ближайший из зарегистрированных гамма-всплесков произошел на расстоянии более 100 миллионов световых лет. Это показывает, насколько далекими обычно оказываются известные астрономам источники подобных событий.

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Дополнительную защиту обеспечивает сама атмосфера Земли. В исследовании 2024 года, опубликованном в журнале Communications Earth & Environment, ученые пришли к выводу, что атмосфера достаточно эффективно защищает биосферу от воздействия близких сверхновых. Даже при значительном увеличении потока космических лучей истощение озонового слоя в рассмотренных сценариях оказалось умеренным. Это исследование касается прежде всего космических лучей от сверхновых, а не прямого попадания мощного гамма-всплеска, поэтому его результаты нельзя автоматически переносить на все возможные сценарии.

Ученые продолжают изучать гамма-всплески, поскольку они позволяют лучше понять процессы гибели массивных звезд, рождения черных дыр и эволюции Вселенной. Одновременно эти исследования помогают оценивать, насколько уязвима земная атмосфера перед редкими, но чрезвычайно мощными космическими событиями.

Пока гамма-всплески остаются одной из гипотетических природных угроз планетарного масштаба. Вероятность того, что опасный поток излучения в ближайшее время будет направлен на Землю, крайне мала. Но сама возможность такого сценария напоминает, что даже события за пределами нашей галактической окрестности способны влиять на условия жизни на планете.