Идея настолько заинтересовала горожан, что к ней уже подключились местные предприниматели.

В социальной сети Threads набирает популярность необычная задумка - фейковая свадьба. Организаторы объявили, что 5 декабря в Уральске впервые пройдет шуточное свадебное торжество, куда сможет прийти любой желающий. Главное условие - заранее выбрать себе роль.

Судя по комментариям, желающих уже немало. Среди участников нашлись даже невеста и мама жениха. Кто-то собирается прийти с ребенком, который будет "мешаться под ногами", другая девушка хочет отобрать букет у невесты. А кто-то готов сыграть роль дяди из деревни, который приедет с необычным подарком - коровой. Не обошлось и без желающих стать той самой тетей из другого города.

Идея настолько заинтересовала горожан, что к ней подключились и местные предприниматели. Они готовы поддержать мероприятие: предоставить ресторан для проведения торжества, испечь свадебный торт, организовать видеосъемку и даже провести беташар.

Собственно, такой формат не нов: фейковые свадьбы - это популярный развлекательный тренд, костюмированная вечеринка в духе настоящего торжества, но без регистрации брака и штампов в паспорте. Гостей ждет полная имитация праздника - выкуп, церемония с "женихом" и "невестой" (их играют приглашенные актеры или сами участники), бросание букета, первый танец, тосты и традиционные крики "Горько!". Все происходящее активно снимают для Reels и TikTok, чтобы у гостей остались яркие кадры.