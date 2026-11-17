За недобросовестную работу: в Казахстане лишили лицензий четыре коллекторских агентства

Однако должников это от обязанностей не освобождает.

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка исключило из реестра коллекторских агентств четыре компании, сообщили в пресс-службе регулятора.

Причиной стало систематическое нарушение законодательства: эти фирмы три и более раза в течение года совершали "недобросовестные действия" при работе с должниками.

С 16 ноября лицензий лишены:

Seven

iCollect

"Каз Инвест Коллекшн"

"Табыс"

В соответствии с предписанием АРРФР, эти агентства обязаны в пятидневный срок известить об отзыве лицензий кредиторов и заемщиков, а в течение 30 дней - провести перерегистрацию, исключив из своих наименований словосочетание "коллекторское агентство".

Регулятор особо отметил, что лишение компаний лицензии не освобождает граждан от обязательств по погашению долгов. Кредиты и микрокредиты должны быть выплачены в полном объеме.