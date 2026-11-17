Только с начала ноября пять жителей Актюбинской области подарили аферистам свои сбережения.

Зима близко, а вместе с ней активизировались интернет-мошенники. Сезон "переобувки" машин стал золотым временем для киберпреступников: только с начала ноября пять жителей Актюбинской области подарили аферистам свои сбережения, пытаясь сэкономить на зимних шинах, пояснили в пресс-службе департамента полиции региона.

- Схема обмана стара как мир, но по-прежнему безотказна. В соцсетях всплывают заманчивые объявления: новые шины по смешным ценам, бешеные скидки и молниеносная доставка. Доверчивые водители клюют на выгоду, переводят предоплату или полную сумму за бронь - и на этом история заканчивается. Продавец испаряется, аккаунт блокируется, а заветная резина так и остается в мечтах, - рассказали в полиции.

Как не стать жертвой фальшивых шиномонтажников?

Полиция Актюбинской области призывает не терять голову от привлекательных цен. Несколько простых правил помогут уберечь кошелёк: