В Казахстане ужесточают контроль за посещаемостью уроков и меняют алгоритм борьбы со школьной травлей - обновленные правила вступают в силу 21 ноября, сообщили в Управлении по защите прав детей Алматы.

Согласно новым требованиям, в стране будут вести единую базу данных всех детей от 0 до 18 лет. Туда попадут не только дошкольники и ученики школ, но и дети, которые по разным причинам остались вне системы обучения.

- В неё включат сведения о школьниках, дошкольниках, детях, не охваченных обучением, а также тех, кто систематически пропускает занятия без уважительной причины. Информацию о регулярных прогулах будут ежемесячно согласовывать с полицией и вносить в Национальную образовательную базу данных до 10-го числа, - уточнили в ведомстве.

Помимо контроля за пропусками занятий, меняются и требования к реакции на школьный буллинг. Любой сигнал о травле органы управления образованием должны будут официально зарегистрировать в течение одного рабочего дня, а школы обяжут обеспечить участникам конфликта психологическую поддержку.