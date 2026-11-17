Взрыв в Актобе: владелец кафе будет восстанавливать поврежденные квартиры и бизнес-объекты

В Актобе полным ходом идут восстановительные работы в многоэтажном доме микрорайона Алтын Орда, где 13 ноября прогремел взрыв. По предварительной информации, причиной ЧП стало скопление газа.

Инцидент затронул пятиэтажный дом в новом жилом массиве, где ударной волной выбило стекла вплоть до пятого этажа, а в некоторых помещениях потрескались полы и перекосило двери.

Как сообщила руководитель городской жилищной инспекции Акнур Казбаева, в пострадавшем подъезде насчитывается 10 квартир. Две из них являются нежилыми, а в двух оставшихся из восьми хозяева не проживают постоянно. Жильцы шести квартир временно переехали к родственникам, остальные жители разместились в соседних подъездах.

Кроме жилого сектора, пострадали четыре коммерческих объекта. В настоящее время предприниматели проводят независимое техническое обследование и оценку причиненного ущерба. Согласно достигнутым договоренностям, все расходы на экспертизу, а также полное возмещение убытков владельцам квартир и бизнеса возьмет на себя хозяин заведения, в котором произошел взрыв. Предварительное согласие с его стороны уже получено.

По состоянию на первую половину дня 17 ноября пострадавший подъезд оставался без газоснабжения - подачу голубого топлива перекрыли сразу после взрыва в целях безопасности.

Помимо зданий, в результате ЧП пострадал проезжавший мимо пассажирский автобус: в салоне от отлетевших осколков потрескались стёкла. На предприятии "Кала Транс" уточнили, что ущерб за поврежденный транспорт уже возмещен, сейчас автобус ожидает завершения ремонтных работ.

Айман КАРИМ