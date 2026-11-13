В кафе Актобе произошел взрыв: есть пострадавшие

Инцидент произошел в 10:28 в кафе, расположенном в районе Алтын Орда по проспекту Тәуелсіздік, 14/1. От хлопка газовоздушной смеси обрушилась пристройка заведения и начался пожар. Кроме того, взрывной волной выбило окна в самом жилом доме.

По информации регионального ДЧС, на место стянули 45 спасателей и 10 единиц спецтехники, операцией руководит начальник областного ДЧС. Огонь удалось полностью потушить за 25 минут - к 10:53.

В результате происшествия пострадали два человека, бригады скорой помощи доставили их в больницу. Погибших нет. Причины и обстоятельства взрыва сейчас устанавливают специалисты.

Айман КАРИМ