В Уральске временно перекроют улицу Казыбек би из-за проверки зимней техники, пояснили в акимате города.
- С вечера вторника, 17 ноября (с 18:00), и до обеда среды, 18 ноября (до 14:00), движение транспорта на участке улицы Казыбек би - от проспекта Абулхаир хана до улицы Айтеке би - будет полностью закрыто, - рассказали в акимате Уральска.
Дорогу перекрывают для смотра готовности снегоуборочной и дорожно-эксплуатационной техники к зиме. Водителей просят заранее продумывать пути объезда, чтобы избежать заторов.