В Уральске временно перекроют улицу Казыбек би из-за проверки зимней техники, пояснили в акимате города.

- С вечера вторника, 17 ноября (с 18:00), и до обеда среды, 18 ноября (до 14:00), движение транспорта на участке улицы Казыбек би - от проспекта Абулхаир хана до улицы Айтеке би - будет полностью закрыто, - рассказали в акимате Уральска.