Звонки о «перерасчете» и платная помощь по программе «Нацфонд - детям»: как мошенники охотятся за пенсиями казахстанцев

Разбираем четыре главные схемы аферистов, которые крадут личные данные и деньги под видом сотрудников фонда, и объясняем, почему за оформление выплат нельзя платить ни тенге.

Аферисты научились подделывать голоса с помощью нейросетей, пугать бухгалтеров арестом счетов и продавать бесплатные госуслуги по программе "Нацфонд - детям". Чтобы не потерять сбережения и персональные данные, вкладчикам стоит знать главные уловки злоумышленников, предупредили в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ).

Четыре главные схемы обмана

Злоумышленники постоянно меняют легенды, но цель всегда одна - выманить код из SMS, данные банковской карты или заставить перевести деньги напрямую:

Фейковый перерасчет и "очередь" в ЦОН или фонд. Лжесотрудники звонят или пишут в мессенджерах: пугают, что на счет не поступают взносы, либо обещают надбавку. Чтобы оформить выплату или забронировать электронную очередь в отделение, просят продиктовать личные данные и код из SMS.

Лжесотрудники звонят или пишут в мессенджерах: пугают, что на счет не поступают взносы, либо обещают надбавку. Чтобы оформить выплату или забронировать электронную очередь в отделение, просят продиктовать личные данные и код из SMS. Легенда об аресте счетов. Аферисты выходят на работников и бухгалтеров компаний, заявляя, что пенсионный счет заблокирован из-за ареста транзитных счетов. Затем жертву переключают на "судебных исполнителей", которые требуют перевести деньги якобы на оплату штрафа.

Аферисты выходят на работников и бухгалтеров компаний, заявляя, что пенсионный счет заблокирован из-за ареста транзитных счетов. Затем жертву переключают на "судебных исполнителей", которые требуют перевести деньги якобы на оплату штрафа. Обналичивание накоплений за процент. Посредники обещают вывести пенсионные деньги на жилье или лечение в обход правил, но требуют предоплату и реквизиты счетов.

Посредники обещают вывести пенсионные деньги на жилье или лечение в обход правил, но требуют предоплату и реквизиты счетов. Дипфейки и фальшивые сайты. Мошенники используют искусственный интеллект, чтобы имитировать голоса, создавать поддельные страницы и монтировать рекламные видеоролики, где сотрудники фонда якобы призывают вкладывать сбережения в акции.

За что казахстанцы точно не должны платить

В ЕНПФ подчеркнули: все услуги фонда бесплатны, а оформление выплат проходит без комиссий и посредников.

Перевод в частные управляющие компании (УИП). По умолчанию пенсионными активами управляет Нацбанк РК. Если вы хотите передать часть средств в УИП, сделать это можно только самостоятельно - через личный кабинет на сайте enpf.kz или в приложении БЖЗҚ/ЕНПФ с помощью ЭЦП.

По умолчанию пенсионными активами управляет Нацбанк РК. Если вы хотите передать часть средств в УИП, сделать это можно только самостоятельно - через личный кабинет на сайте enpf.kz или в приложении БЖЗҚ/ЕНПФ с помощью ЭЦП. Снятие на жилье и лечение. Целевое использование накоплений проходит исключительно через уполномоченные банки второго уровня. Никакие "помогайки" из соцсетей здесь не нужны.

Целевое использование накоплений проходит исключительно через уполномоченные банки второго уровня. Никакие "помогайки" из соцсетей здесь не нужны. Программа "Нацфонд - детям". Платить посредникам за включение ребенка в списки не требуется. Родители могут сами проверить ИИН и данные детей на сайте kids.enpf.kz или в приложении ЕНПФ. Если в базе ошибка - нужно обновить цифровые документы или обратиться в ЦОН. Совершеннолетние казахстанцы также подают заявку на выплату для учебы или жилья самостоятельно и бесплатно через банки-операторы.

Как защитить свои накопления

Сотрудники ЕНПФ никогда не звонят первыми с просьбой назвать SMS-коды, пароли или перевести деньги, а также не снимаются в рекламе инвестиций. Проверяйте любую информацию только на официальном сайте enpf.kz или в колл-центре фонда. При малейшем подозрении на обман сразу кладите трубку и обращайтесь в полицию.