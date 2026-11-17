Аферисты научились подделывать голоса с помощью нейросетей, пугать бухгалтеров арестом счетов и продавать бесплатные госуслуги по программе "Нацфонд - детям". Чтобы не потерять сбережения и персональные данные, вкладчикам стоит знать главные уловки злоумышленников, предупредили в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ).
Четыре главные схемы обмана
Злоумышленники постоянно меняют легенды, но цель всегда одна - выманить код из SMS, данные банковской карты или заставить перевести деньги напрямую:
- Фейковый перерасчет и "очередь" в ЦОН или фонд. Лжесотрудники звонят или пишут в мессенджерах: пугают, что на счет не поступают взносы, либо обещают надбавку. Чтобы оформить выплату или забронировать электронную очередь в отделение, просят продиктовать личные данные и код из SMS.
- Легенда об аресте счетов. Аферисты выходят на работников и бухгалтеров компаний, заявляя, что пенсионный счет заблокирован из-за ареста транзитных счетов. Затем жертву переключают на "судебных исполнителей", которые требуют перевести деньги якобы на оплату штрафа.
- Обналичивание накоплений за процент. Посредники обещают вывести пенсионные деньги на жилье или лечение в обход правил, но требуют предоплату и реквизиты счетов.
- Дипфейки и фальшивые сайты. Мошенники используют искусственный интеллект, чтобы имитировать голоса, создавать поддельные страницы и монтировать рекламные видеоролики, где сотрудники фонда якобы призывают вкладывать сбережения в акции.
За что казахстанцы точно не должны платить
В ЕНПФ подчеркнули: все услуги фонда бесплатны, а оформление выплат проходит без комиссий и посредников.
- Перевод в частные управляющие компании (УИП). По умолчанию пенсионными активами управляет Нацбанк РК. Если вы хотите передать часть средств в УИП, сделать это можно только самостоятельно - через личный кабинет на сайте enpf.kz или в приложении БЖЗҚ/ЕНПФ с помощью ЭЦП.
- Снятие на жилье и лечение. Целевое использование накоплений проходит исключительно через уполномоченные банки второго уровня. Никакие "помогайки" из соцсетей здесь не нужны.
- Программа "Нацфонд - детям". Платить посредникам за включение ребенка в списки не требуется. Родители могут сами проверить ИИН и данные детей на сайте kids.enpf.kz или в приложении ЕНПФ. Если в базе ошибка - нужно обновить цифровые документы или обратиться в ЦОН. Совершеннолетние казахстанцы также подают заявку на выплату для учебы или жилья самостоятельно и бесплатно через банки-операторы.
Как защитить свои накопления
Сотрудники ЕНПФ никогда не звонят первыми с просьбой назвать SMS-коды, пароли или перевести деньги, а также не снимаются в рекламе инвестиций. Проверяйте любую информацию только на официальном сайте enpf.kz или в колл-центре фонда. При малейшем подозрении на обман сразу кладите трубку и обращайтесь в полицию.