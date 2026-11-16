Во вторник в западных регионах Казахстана синоптики прогнозируют туманы, гололед и перепады температур.

По данным РГП "Казгидромет", завтра, 17 ноября, в Западно-Казахстанской области ночью и утром ожидается туман и гололед. В Уральске также прогнозируют утренний туман, гололедицу и временами снег с дождем. Ночью в городе ожидается 0…-2 °C, днем - 0…+2 °C.

В Атырауской области ночью и утром ожидается туман. В Атырау день пройдет пасмурно и без осадков, но ночью и утром город также накроет туман. Температура ночью составит 0…-2 °C, днем воздух прогреется до +3…+5 °C.

В Мангистауской области ночью и утром также прогнозируют туман. По региону ожидается переменная облачность без осадков и порывы ветра до 7-12 м/с. Ночью столбики термометров покажут +1…+3 °C, днем потеплеет до +5…+7 °C.

В Актюбинской области и Актобе пройдут дождь со снегом, ожидается гололед, а ночью и утром - туман. Температура воздуха в городе ночью опустится до 0…-2 °C, днем составит 0…+2 °C.